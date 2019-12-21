В украинском «Нафтогазе» утверждают: газ – отдельно, Крым – отдельно

Россия и Украина заключили контракт по газу. Пока на словах. Документ подпишут в самом конце декабря. По словам главы российского «Газпрома» Алексея Миллера, транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа в 2020 году составит 65 миллиардов кубометров, и по 40 миллиардов в 2021-2024 годах. Речь идет о транзите газа в Европу. Украинский «Нафтогаз» «выступит компанией-организатором транзита, «тем самым принимая на себя риски переходного периода». Отмечается, что пакетные договоренности не включают пункт о прямых поставках газа Киеву, «хотя в протоколе и зафиксирована возможность достижения соглашения по этому вопросу».

Отметим, что в Киеве (в контексте «газового контракта») вспомнили и о Крыме. В «Нафтогазе» подчеркнули, что соглашение между странами не относится к судебным претензиям Киева, связанным с Крымом.

Относительно арбитража по активам, которые в Крыму, которые принадлежат группе «Нафтогаз», Крым никак не упоминается в этом протоколе. Это отдельный процесс, стороной этого процесса является государство РФ, которая отвечает за соответствующими исками, — сказал директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, соглашения по газу должны быть подписаны до 29 декабря, «чтобы с 1 января продолжался транзит».