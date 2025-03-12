В ветеринарной клинике Севастополя бушевал дебошир. Говорил, что его преследуют террористы и хотят убить

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка в одном из севастопольских ветучреждений.

Вечером росгвардейцы получили информацию о тревоге на охраняемом объекте в Ленинском районе города. На месте администратор рассказала, что агрессивный мужчина с признаками опьянения вбежал в ветеринарный центр и закрылся в туалете. На неоднократные уговоры персонала освободить помещение дебошир выражался нецензурной бранью и на замечания не реагировал. Через несколько минут он выбил дверь и принялся бегать по всем рабочим кабинетам, выкрикивая фразу «меня преследуют террористы и хотят убить», — озвучили детали происшествия в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).

Прибывшие на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны утихомирили и задержали буйного злоумышленника.

Наряд Росгвардии задержал неизвестного, а при визуальном осмотре обнаружил в его брюках стеклянную колбу с неизвестным порошком белого цвета. Стражи правопорядка установили личность задержанного. Правонарушителем оказался 20-летний приезжий, работающий на стройке. Он передан сотрудникам полиции.

источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

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