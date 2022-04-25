В водохранилищах Крыма уже свыше 218 миллионов кубометров воды

А в горах все еще тает снег.

Таких полноводных рек и заполненных водохранилищ (а то и переполненных) жители Крыма не видели давно. Как сообщил заместитель председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Альберт Кангиев, водохранилища Крыма естественного стока накопили рекордные объемы воды.

По его данным, за последний год объем накопленной влаги в водохранилищах полуострова увеличился в три раза и достиг 218 миллионов кубометров. При этом накопление воды продолжается, поскольку в горах Крыма еще достаточно много снега. Так что технологические сбросы воды неизбежны. При этом полуостров полностью обеспечен пресной водой. Даже с излишком.

Крым уверенно обеспечен питьевой водой. Плюс у нас уже есть днепровская вода в Северо-Крымском канале, — сказал Альберт Кангиев.

Сейчас канал заполнен днепровской водой на всем его протяжении по территории полуострова от Джанкоя до Керчи. Постепенно заполняются шесть наливных водохранилищ, накапливавших воду из канала. Готовится к заполнению чаша самого большого из них — Межгорного водохранилища объемом 50 млн. кубометров.

В первых числах мая рисосеющие хозяйства полуостров возобновят работу, в этом году под рис в Крыму отведено 850 гектаров. Возобновляет работу и рыбная отрасль. Напомним, в этом году крымские аграрии будут получать днепровскую воду бесплатно.