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В водохранилищах Крыма уже свыше 218 миллионов кубометров воды
Скриншот: youtube.com

В водохранилищах Крыма уже свыше 218 миллионов кубометров воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:05 25.04.2022

А в горах все еще тает снег.

Таких полноводных рек и заполненных водохранилищ (а то и переполненных) жители Крыма не видели давно. Как сообщил заместитель председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Альберт Кангиев, водохранилища Крыма естественного стока накопили рекордные объемы воды.

По его данным, за последний год объем накопленной влаги в водохранилищах полуострова увеличился в три раза и достиг 218 миллионов кубометров. При этом накопление воды продолжается, поскольку в горах Крыма еще достаточно много снега. Так что технологические сбросы воды неизбежны. При этом полуостров полностью обеспечен пресной водой. Даже с излишком.

Крым уверенно обеспечен питьевой водой. Плюс у нас уже есть днепровская вода в Северо-Крымском канале, — сказал Альберт Кангиев.

Сейчас канал заполнен днепровской водой на всем его протяжении по территории полуострова от Джанкоя до Керчи. Постепенно заполняются шесть наливных водохранилищ, накапливавших воду из канала. Готовится к заполнению чаша самого большого из них — Межгорного водохранилища объемом 50 млн. кубометров.

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В первых числах мая рисосеющие хозяйства полуостров возобновят работу, в этом году под рис в Крыму отведено 850 гектаров. Возобновляет работу и рыбная отрасль. Напомним, в этом году крымские аграрии будут получать днепровскую воду бесплатно.


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