В Ялте к купальному сезону подготовили 69 пляжей

По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, подготовка прошла штатно — заключены договоры на проведение лабораторных анализов, обследование дна, вывоз мусора, прошло обучение матросов-спасателей и закупка спасательного оборудования.
Параллельно стартовало восстановление берегоукрепительных сооружений, которые пострадали от сильнейшего шторма в ноябре. На пляжах в пгт Парковое, санатория им. А. Боброва в Алупке и Солнечном в Ялте уже идет подготовка к бетонным работам, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
А пляж «Русалка» начали восстанавливать пользователь и предприниматели, которые там оказывают услуги – устанавливают снесенные ограждения, теневые зоны над пляжами, обустраиваются пункты для спасателей, начинается проверка дна, чтобы пляж уже в середине июня принял людей. «Косметический» ремонт даст возможность не упустить наступающий купальный сезон. Более глобальные работы здесь начнутся осенью.
Напоминаем, во время работ жители и гости Ялты могут пользоваться альтернативными пляжными территориями. Со списком можно ознакомиться по ссылке: https://yalta.rk.gov.ru/documents/8ec6e5cc-1cde-4cc2-ba52-5f5ada621eaf
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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