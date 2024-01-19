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В Ялте крестный ход и крещенские купания не состоятся
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте крестный ход и крещенские купания не состоятся

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 19.01.2024

Крестный ход и крещенские купания в Ялте отменены в связи со сложными погодными условиями.  Такое решение принято Ялтинским благочинием.  Как отметила глава администрация Ялты Янина Павленко, на раннее оборудованных местах для купания дежурство спасателей осуществляется.

Прошу ялтинцев и гостей города быть осторожными (волнение моря 2 балла) и внимательно отнестись к своему здоровью – оценить самочувствие и физические возможности, — обращается глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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