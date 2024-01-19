В Ялте крестный ход и крещенские купания не состоятся

Крестный ход и крещенские купания в Ялте отменены в связи со сложными погодными условиями. Такое решение принято Ялтинским благочинием. Как отметила глава администрация Ялты Янина Павленко, на раннее оборудованных местах для купания дежурство спасателей осуществляется.
Прошу ялтинцев и гостей города быть осторожными (волнение моря 2 балла) и внимательно отнестись к своему здоровью – оценить самочувствие и физические возможности, — обращается глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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