В Ялте на Новогодние праздники все муниципальные парковки будут бесплатными

Муниципальные парковки в Ялте все новогодние праздники будут бесплатными. Об этом сообщили в администрации курортного города.
С 00:00 до 23:59 с 1 по 8 января муниципальные парковки будут работать бесплатно. Соответствующее постановление подписала глава администрации Ялты Янина Павленко, — говорится в сообщении.
С картой парковочного пространства Большой Ялты можно ознакомиться на сайте.
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С тегами: Ялта