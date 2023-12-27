В Ялте на Новогодние праздники все муниципальные парковки будут бесплатными

Муниципальные парковки в Ялте все новогодние праздники будут бесплатными. Об этом сообщили в администрации курортного города.

С 00:00 до 23:59 с 1 по 8 января муниципальные парковки будут работать бесплатно. Соответствующее постановление подписала глава администрации Ялты Янина Павленко, — говорится в сообщении.

С картой парковочного пространства Большой Ялты можно ознакомиться на сайте.