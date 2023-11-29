Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | В Ялте опять потоп. Что натворил сильный дождь
актуально в республике
В Ялте опять потоп. Что натворил сильный дождь

В Ялте опять потоп. Что натворил сильный дождь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 14:33 29.11.2023

В Ялте сегодня мокро и дождливо. Несколько часов ливня – и новый потоп на ЮБК. По информации городских властей, выпало более 60 мм осадков. Это, фактически, половина того, что было в разрушительный потоп 2021 года.

 В Ялте опять потоп. Что натворил сильный дождь

Фиксируем поднятие уровня рек, однако  в целом по сравнению с событиями двухлетней давности они справляются. Ситуация контролируема. Выезжаю в город на осмотр пострадавших территорий, — сообщила около 11 часов глава администрации Ялты Янина Павленко.

 В Ялте опять потоп. Что натворил сильный дождь

Что же показал объезд? Самая сложная ситуация — в Васильевке. Там подтопило первый этаж детского сада №23. В Ялте в школе № 10 — топит столовую, в школе №12 – цокольный этаж. В Кореизе, на ул. Родниковая, 18 поток воды направился во дворы. Есть информация о подтоплении подъездов.

Фиксируем множественные разрушения подпорных стен. В Гурзуфе перекрыта ул. Виноградная – обрушилась стена, подмыло дорогу. Прошу предусмотреть объезд. На Симферопольском шоссе, в Массандре — нанос грунта с виноградника. В четырех домах  проблемы с кровлей. На ул. Жадановского, Грибоедова, Свердлова – протечки,  на ул. Тольятти снесло шифер. Электричества нет по 10 адресам. Остановлены котельные на Таврической,13,  Гоголя, 24 и на ул. Винодела Егорова, 9 – на первых двух повреждение газопровода, на третьей – затопило вентканалы, — подытожила Янина Павленко.

 В Ялте опять потоп. Что натворил сильный дождь

По ее информации, с начала суток на линию ЕДДС поступило 160 обращений. Все заявки – в работе.

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода на 24 ноября

 В Ялте опять потоп. Что натворил сильный дождь

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Ялта

Комментарии для сайта Cackle
Ялта
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.