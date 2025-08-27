Прямо сейчас:
В Ялте открыли новый комплекс для размещения подразделений Росгвардии
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:43 27.08.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественной церемонии открытия комплекса для размещения подразделений Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, дислоцированных в городе Ялте.

По мнению Сергея Аксёнова, открытие нового комплекса послужит повышению обороноспособности республики, качественно повысит уровень несения службы бойцами национальной гвардии.

Сотрудники Росгвардии совместно с подразделениями Министерства обороны России, ФСБ, МВД и территориальной обороны «Барс-Крым» безупречно выполняют задачи по обеспечению безопасности Крыма. Наши граждане знают, что на бойцов национальной гвардии можно рассчитывать, как на самих себя. А значит, Крым под надежной защитой, – сказал Глава республики.

Сергей Аксёнов выразил признательность за плодотворное сотрудничество директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующему войсками национальной гвардии РФ Виктору Золотову, командующему Южным ордена Жукова округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковнику Игору Турченюку, начальнику Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю генерал-лейтенанту Степану Гайдаржийскому.

Кроме того, Глава Крыма сообщил, что 15 квартир данного имущественного комплекса запланировано передать Ялтинскому муниципальному округу и распределить их между гражданами из числа детей-сирот и нуждающихся в переселении из аварийного жилья. Работы велись за счет внебюджетных источников социально ответственным инвестором.

Игорь Турченюк также поблагодарил Главу Крыма за поддержку и совместную работу по улучшению условий для несения службы бойцами Главного управления Росгвардии по региону, основная задача которых – обеспечивать безопасность крымчан.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

