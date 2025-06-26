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В Ялте открыли первую очередь пляжа "Изумрудный" - после реконструкции
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Ялте открыли первую очередь пляжа «Изумрудный» — после реконструкции

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 11:29 26.06.2025

В Ялте после реконструкции, которая длилась 2,5 года открыли первую очередь бывшего пляжа санатория «Донбасс» — пляж «Изумрудный». Проект реализован управляющей компанией «Маринс Групп» и отелем «Ялта — Интурист».

Авторы проекта увеличили ширину пляжа и создали современную инфраструктуру, учитывая архитектурные решения советского периода, спроектированные Анатолием Полянским, автором комплекса зданий лагеря «Артек» и комплекса памятника Победы на Поклонной горе в Москве.

Были проведены ремонтные работы гидротехнических сооружений — пирсов, набережной, капитально отреставрированы бетонные основания. Купальная зона рассчитана на 2 тыс. человек, также гости могут воспользоваться террасами для отдыха и кафе. Впереди вторая очередь реконструкции, в этом году будет открыта завершающая проект четвертая карта пляжа, в рамках которой обновится еще один участок этой территории – детская зона. Запланировано открытие спортивных площадок, торговой галереи и панорамный ресторан на 200 мест. На сегодняшний день протяженность пляжа составляет 300 м.

Социально ответственный бизнес, ориентированный на долгосрочное планирование и устойчивое развитие, играет ключевую роль для развития региона. Благодаря государственно-частному партнерству в Республике Крым к курортному сезону 2025 г. в Крыму заметно обновляется курортная и туристская инфраструктура. Проекты предполагают создание новых зон отдыха, реновации отельных и ресторанных комплексов. На фоне растущего турпотока в Крым инвестиции в курортную отрасль крайне важны, они не только приносят дивиденды самим кампаниям, но и делают жизнь горожан, крымчан в целом комфортнее, — сказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

Как отметила глава администрации Ялты Янина Павленко, пляж «Изумрудный» – ключевая часть грандиозного проекта «Большая Южнобережная набережная» (8 км от Ливадии до Ялтинского порта), который станет новой эпохой комфорта и единения города с морем.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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