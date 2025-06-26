В Ялте открыли первую очередь пляжа «Изумрудный» — после реконструкции

Авторы проекта увеличили ширину пляжа и создали современную инфраструктуру, учитывая архитектурные решения советского периода, спроектированные Анатолием Полянским, автором комплекса зданий лагеря «Артек» и комплекса памятника Победы на Поклонной горе в Москве.

Были проведены ремонтные работы гидротехнических сооружений — пирсов, набережной, капитально отреставрированы бетонные основания. Купальная зона рассчитана на 2 тыс. человек, также гости могут воспользоваться террасами для отдыха и кафе. Впереди вторая очередь реконструкции, в этом году будет открыта завершающая проект четвертая карта пляжа, в рамках которой обновится еще один участок этой территории – детская зона. Запланировано открытие спортивных площадок, торговой галереи и панорамный ресторан на 200 мест. На сегодняшний день протяженность пляжа составляет 300 м.

Социально ответственный бизнес, ориентированный на долгосрочное планирование и устойчивое развитие, играет ключевую роль для развития региона. Благодаря государственно-частному партнерству в Республике Крым к курортному сезону 2025 г. в Крыму заметно обновляется курортная и туристская инфраструктура. Проекты предполагают создание новых зон отдыха, реновации отельных и ресторанных комплексов. На фоне растущего турпотока в Крым инвестиции в курортную отрасль крайне важны, они не только приносят дивиденды самим кампаниям, но и делают жизнь горожан, крымчан в целом комфортнее, — сказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.