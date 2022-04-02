В Ялте перепрофилировали «ковидный» госпиталь

В Ялте (в Массандре) возобновило работу инфекционное отделение филиала ФНКЦ ФМБА. «Ковидный» госпиталь – снова городская «инфекционка».

В связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и стабилизацией ситуации в городском округе Ялта, руководством филиала было принято решение о перепрофилировании коечного фонда, который ранее был вынуждено задействован для лечения пациентов с COVID-19. Теперь жители и гости города смогут получать всю необходимую медицинскую помощь по профилю «инфекционные заболевания» без необходимости выезжать в другие населенные пункты, — сообщил заместитель главного врача по медицинской части Дмитрий Лазицкий.

В отделение уже поступили первые пациенты. Для оказания медицинской помощи подготовлено 40 коек, 30 из них предназначены для лечения детей. При этом при необходимости коечный фонд может быть увеличен.

Перед запуском отделения был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий, получено согласование Роспотребнадзора.

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