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В Ялте приставы взыскали с пансионата 30 млн рублей за невыполненные обязательства

В Ялте приставы взыскали с пансионата 30 млн рублей за невыполненные обязательства

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:18 19.12.2023

Руководство одного из пансионатов Ялты  не стало рассчитываться за оказанные сторонними компаниями услуги и поставленную продукцию .

Взыскатели обратились в суд и после рассмотрения исков пансионату предписывалось возместить сторонам ущерб на общую сумму 30 млн рублей. Руководство фирмы не спешило рассчитываться по своим долговым обязательствам и в результате чего в судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Ялте ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении указанного юридического лица исполнительные производства, впоследствии объединенные в сводное исполнительное производство. Но и тогда ответчик остался безучастным к выполнению своих долговых обязательств.

За несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель отделения вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 2 млн рублей. Тем не менее, ситуация осталась без изменений. С целью побудить  руководство пансионата погасить накопившиеся задолженности судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Ялте ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю арестовал банковские счета должника, наложил запрет на совершение регистрационных действий с находящимися у него в собственности 30 объектами недвижимости и 2 единицами транспортных средств, а также в дальнейшем арестовал непосредственно один из корпусов пансионата. Столкнувшись с ограничениями и желая их обойти как можно скорее, руководство пансионата погасило имеющуюся задолженность, включая исполнительский сбор, в полном объеме посредством перевода денежных средств на депозитный счет отделения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю. 

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судебные приставы Крыма и Севастополя
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