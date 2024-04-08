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В Ялте работает «горячая линия» по вопросам организации горячего питания обучающихся

В Ялте работает «горячая линия» по вопросам организации горячего питания обучающихся

Опубликовал: КрымPRESS в Роспотребнадзор Крыма 13:04 08.04.2024

В период с 1 апреля по 12 апреля Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. федерального значения Севастополю по Южному берегу Крыма проводит «горячую линию» по вопросам организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Номер телефона «горячей линии»: +79789191142

Консультации проводятся согласно режиму рабочего дня Территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Южному берегу Крыма.

источник: пресс-служба администрации Ялты

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