В Ялте работает «горячая линия» по вопросам организации горячего питания обучающихся

Номер телефона «горячей линии»: +79789191142

Консультации проводятся согласно режиму рабочего дня Территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Южному берегу Крыма.

источник: пресс-служба администрации Ялты