В Ялте работает «горячая линия» по вопросам организации горячего питания обучающихся

В период с 1 апреля по 12 апреля Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. федерального значения Севастополю по Южному берегу Крыма проводит «горячую линию» по вопросам организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
Номер телефона «горячей линии»: +79789191142
Консультации проводятся согласно режиму рабочего дня Территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю по Южному берегу Крыма.
источник: пресс-служба администрации Ялты
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Роспотребнадзор Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Роспотребнадзор Крыма