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В Ялте ремонтируют и благоустраивают площадь в центе города

В Ялте ремонтируют и благоустраивают площадь в центе города

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:37 09.03.2022

В Ялте стартовали работы по капремонту и благоустройству площади Советской. И ряда других общественных территорий в центре города.

В Ялте ремонтируют и благоустраивают площадь в центе города

По информации ялтинской администрации, на площади Советской идет демонтаж старого покрытия, фонарных столбов, малых архитектурных форм и чаши фонтана. На этот этап отведен месяц. Еще столько же времени займет прокладка коммуникаций. После этого будет подготовлено основание под покрытие, начнется укладка плитки и монтаж железобетонной конструкции под фонтан.

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В Ялте ремонтируют и благоустраивают площадь в центе города

Вся зелень останется, пересадим только одно дерево. Плитка советских времен еще послужит. Жду предложений от поселков, где она может пригодиться, — подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко.

В Ялте ремонтируют и благоустраивают площадь в центе города

Она напомнила, что срок сдачи площади Советской — 1 декабря 2022 года.

В Ялте ремонтируют и благоустраивают площадь в центе города

Фото: отдел информационной политики ялтинской администрации.


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