В Ялте ремонтируют и благоустраивают площадь в центе города

В Ялте стартовали работы по капремонту и благоустройству площади Советской. И ряда других общественных территорий в центре города.

По информации ялтинской администрации, на площади Советской идет демонтаж старого покрытия, фонарных столбов, малых архитектурных форм и чаши фонтана. На этот этап отведен месяц. Еще столько же времени займет прокладка коммуникаций. После этого будет подготовлено основание под покрытие, начнется укладка плитки и монтаж железобетонной конструкции под фонтан.

Вся зелень останется, пересадим только одно дерево. Плитка советских времен еще послужит. Жду предложений от поселков, где она может пригодиться, — подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она напомнила, что срок сдачи площади Советской — 1 декабря 2022 года.

Фото: отдел информационной политики ялтинской администрации.

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