В Ялте ремонтируют центральную улицу города

В Ялте, в самом центре города — в активной фазе демонтажные работы на улице Московской. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма, а исполнителем – ООО «Альтера». От бывшего Клуба моряков и до въездной группы будет уложен новый асфальт, установлены бордюры, заменено покрытие тротуаров.

Временно пришлось сузить проезжую часть – мера вынужденная, прошу ялтинцев и гостей города немного терпения — к курортному сезону все работы должны быть завершены. Общая сумма работ составит порядка 182 миллионов рублей. Думаем также над обновлением тротуаров на соседней Киевской, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Параллельно в центре Ялты на улицах Киевской, Московской, Васильева, Спендиарова, Тренёва, Карла Маркса благоустраиваются дворы по программе «Формирование комфортной городской среды».

Фото: отдел информационной политики ялтинской администрации.

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