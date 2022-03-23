реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Ялте ремонтируют центральную улицу города

crimeapress_news



реклама в крыму
В Ялте ремонтируют центральную улицу города

В Ялте ремонтируют центральную улицу города

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:17 23.03.2022

В Ялте, в самом центре города — в активной фазе демонтажные работы на улице Московской. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма, а исполнителем – ООО «Альтера». От бывшего Клуба моряков и до въездной группы будет уложен новый асфальт, установлены бордюры, заменено покрытие тротуаров.

В Ялте ремонтируют центральную улицу города

Временно пришлось сузить проезжую часть – мера вынужденная, прошу ялтинцев и гостей города немного терпения — к курортному сезону все работы должны быть завершены.  Общая сумма работ составит порядка 182 миллионов рублей. Думаем также над обновлением тротуаров на соседней Киевской, — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

В Ялте ремонтируют центральную улицу города

Параллельно в центре Ялты на улицах Киевской, Московской, Васильева, Спендиарова, Тренёва, Карла Маркса благоустраиваются дворы  по программе «Формирование комфортной городской среды».

Узнайте больше:  Крым - в десятке регионов России, где можно искать счастье

В Ялте ремонтируют центральную улицу города

Фото: отдел информационной политики ялтинской администрации.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.