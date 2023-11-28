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В Ялте штормовой ветер погубил не только шестидесятилетний красавец-кедр, но еще сотню деревьев

В Ялте штормовой ветер погубил не только шестидесятилетний красавец-кедр, но еще сотню деревьев

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 13:34 28.11.2023

На самом деле шторм, причинивший немалый ущерб в приморских городах, разбивший набережные в южнобережных поселках, каким-то непостижимым образом «пожалел» саму Ялту. Городская набережная – в порядке.

В Ялте штормовой ветер погубил не только шестидесятилетний красавец-кедр, но еще сотню деревьев

За вчерашний день ее убрали от нанесенной гальки, упавших веток деревьев, и вот она снова красивая, нарядная, вне времени, сезонов года и погодных условий, радует ялтинцев и отдыхающих гостей. Даже пальмы не покосились.

Но вот беда, штормовой ветер сломал (без преувеличения) достопримечательность Ялты — шестидесятилетний красавец-кедр, который рос в районе памятника Ленину. Об этом подробнее — в нашем материале.

Всего с начала шторма ялтинские власти получили более 750 обращений. Подавляющее большинство отработано. Последствия непогоды в Большой Ялте устраняют около 400 человек, задействовано свыше 80 единиц техники.

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В Ялте штормовой ветер погубил не только шестидесятилетний красавец-кедр, но еще сотню деревьев

По теплоснабжению и водоснабжению острые вопросы сняты, в работе  текущие заявки. По электроснабжению – подключили 500 абонентов, осталось 115 – частные дома и 2 МКД в Гурзуфе. Задача, поставленная Главой  Крыма – закрыть вопрос в кратчайшие сроки. Из более 100 упавших деревьев и конструкций осталось убрать 28. На контроле ремонт 14 кровель. Продолжаем сбор информации по береговой инфраструктуре (имеем данные о повреждении 16) и опорных стен (пострадали 3), — рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

В Ялте штормовой ветер погубил не только шестидесятилетний красавец-кедр, но еще сотню деревьев

Сегодня власти и специалисты минстроя РК проверяют состояние берегоукрепительных сооружений региона.

В Ялте штормовой ветер погубил не только шестидесятилетний красавец-кедр, но еще сотню деревьев

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.

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