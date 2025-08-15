Прямо сейчас:
В Ялте судебные приставы передали конфискованный автомобиль в зону проведения СВО
фото: пресс-службы ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

В Ялте судебные приставы передали конфискованный автомобиль в зону проведения СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:12 15.08.2025

Высокая мобильность является одним из ключевых факторов при выполнении боевых задач. Для этого военнослужащим Армии России хорошую службу может сослужить как военный, так и гражданский автомобильный транспорт. Последний, в частности конфискованный по решению суда, все активнее поступает в зону проведения специальной военной операции.

Так вышло и с автомобилем Мерседес Бенц GLK 350 4Matic, ранее принадлежавшим жителю Ялты, который был осужден по ч.1 ст. 264.1 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее уже подвергнутым административному наказанию. Согласно вынесенному решению суда принадлежащий гражданину автомобиль был конфискован, а сам ялтинец был лишен водительских прав.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Ялте ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю. Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство и составил акт описи и ареста конфискованного транспортного средства. В дальнейшем автомобиль был передан представителям одной из воинских частей частей Минобороны России для отправки бойцам Российской Армии, выполняющим свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

