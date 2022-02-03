В Ялте установили две вышки мобильной связи

В сентябре прошлого года глава администрации города Ялта Янина Павленко обратилась к жителям и гостям города с просьбой рассказать о качестве связи в различных точках города ( https://www.facebook.com/pavlenkojp/posts/1296934684094169 ).

Благодарю за активность – получили сотни отзывов. Вся информация проанализирована, вместе с представителями мобильных операторов и профильного министерства приступили к работе, — отмечает Янина Павленко.

За это время по словам чиновника, крупнейший инфраструктурный оператор мобильной связи в Крыму уже вывел в эфир два новых объекта связи. Первый расположен рядом с памятником В.И. Ленину и охватывает набережную и примыкающие улицы — до Морской. Еще одну вышку сотовой связи установили на объездной дороге (в сторону Кореиза). Она обслуживает участок дороги — Южнобережное шоссе от села Виноградное, вдоль Ливадии до села Горное, общей протяженностью покрытия 2,5 км. Из-за сложного рельефа местности участок дороги находился в зоне неустойчивого покрытия, жители и гости города постоянно обращались с жалобами на качество связи в этом районе.

В ближайшее время станции появятся еще в трех районах города. Первый объект установят на пересечении Севастопольского шоссе и улицы Блюхера (он обеспечит стабильным сигналом жилые кварталы). Второй — в центральной части города в районе улицы Клары Цеткин (он густонаселенный и тоже со сложным рельефом). И третья вышка сотовой связи планируется в районе улицы Репина в Васильевке, — говорит глава администрации и поблагодарила всех, кто работает над улучшением качества связи в регионе.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта