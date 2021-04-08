В Заксобрании Севастополя прошла Всероссийская конференция по градостроительной деятельности

Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые проблемы урбанистики и градостроительной деятельности: национальное и региональное измерение» объединила участников из Москвы, Севастополя и других городов. Среди докладчиков – представители Московской школы управления, Института градостроительного анализа (г. Москва), Государственного университета управления (г. Москва), Севастопольского государственного университета, Уральского государственного юридического университета, Академии управления МВД России, РАНХиГС, Московского архитектурного института и другие. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания Севастополя.

От городского парламента в конференции приняли участие председатель Законодательного собрания Владимир Немцев, его заместитель Татьяна Лобач, депутаты Вячеслав Горелов, Роман Кияшко, Андрей Куринов, Татьяна Щербакова.

Для законодателей особый интерес представляет обсуждение особенностей территориального планирования, архитектурного проектирования городской среды, а также юридических аспектов градостроительной деятельности. Севастополь обладает не имеющей аналогов особенностью административно-территориального устройства. Они требуют специального подхода к территориальному планированию, созданию городской инфраструктуры. Другой особенностью Севастополя является его статус исторического поселения федерального значения, обладающего уникальными исторической застройкой, городским ландшафтом, ценными градоформирующими объектами и иными многочисленными объектами культурного наследия, — отметил Владимир Немцев. — Специфика Севастополя порождает определенные проблемы в сфере градостроительства, организации городской среды и архитектурного дизайна. Такие проблемы разрешаются в разрабатываемых в настоящее время документах территориального планирования. В свою очередь, решение задач градостроительной деятельности в городе требует и надлежащего правового обеспечения.

Спикер севастопольского парламента подчеркнул, что законодательное регулирование градостроительной деятельности требует обоснованного подхода в разработке нормативных правовых актов. Для депутатского корпуса Законодательного собрания города Севастополя крайне важны научные рекомендации, советы экспертов в целях разрешения спорных вопросов, исключения пробелов и коллизий в законодательном регулировании.

Мы рассматриваем эту конференцию как мероприятие, которое позволит усовершенствовать законодательный процесс в Севастополе, обогатит опыт наших законодателей и качественно улучшит уровень законотворческой деятельности. Полагаю, что и практический опыт осуществления градостроительной деятельности в городе Севастополе будет интересен для участников конференции, — сказал Владимир Немцев.

В рамках конференции обсуждали широкий спектр вопросов, касающийся градостроительства и архитектуры, территориального планирования, благоустройства общественных пространств.