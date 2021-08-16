В зонах подтопления на востоке Крыма наращивается группировка РСЧС

В зонах подтопления на востоке Крыма к работам по ликвидации последствий ЧС привлечено 818 человек, 289 единиц техники, 21 плавсредство и 35 мотопомп.

В Керчи и Ленинском районе остаются подтопленными 24 улицы, 20 частных домовладений, 18 подвальных помещений многоквартирных домов, 37 придомовых территорий (Багерово — 10, Юркино — 10, Керчь — 17), керченский детский сад «Дюймовочка», общеобразовательная школа № 4, Керченская больница №1, а также стадион им. 50-летия Октября.

Организовано 4 временных поста (Ленинский район — 3, г. Керчь — 1). В готовности к развертыванию находятся 26 пунктов временного размещения (ПВР). На данный момент в двух ПВР размещены: 13 человек, из них 6 детей.

Также поступила информация о подтоплении домов и придомовых территорий в населенных пунктах Ленинского района: с. Войково, с. Чистополье, с. Затишное, пгт Багерово. Были обследованы придомовые территории и жилые дома в указанных населенных пунктах, произведена откачка воды из домов и придомовых территорий.

По состоянию на 14:00 требуется откачка воды по адресам:

— Чистопольское сельское поселение:

с. Затишное, ул. Севастопольская, д. 25;

с. Чистополье, ул. Братьев Лохматовых, 39.

— Багеровское сельское поселение:

пгт Багерово:

ул. Виноградная, д. 27, 32.

Также поступает информация о размытии некоторых участков дорог в с. Новоотрадное, Войково. Информация уточняется.

В районе работают подразделение «КРЫМ-СПАС», силы МЧС и других задействованных ведомств. Группировка сил РСЧС продолжает наращиваться.

Фото: KERCH.COM.RU и МС РК.