Важно: график работы медицинских учреждений Севастополя в новогодние праздники

График работы медицинских учреждений Севастополя в период новогодних праздников таков:

приёмные отделения городских больниц будут работать круглосуточно, без выходных.

поликлиники будут работать по графику, с которым можно ознакомиться по ссылке: https://sevdz.ru/media/grafik-raboty-meditsinskikh-uchrezhdeniy-sevastopolya-v-prazdniki/.

Отметим также, что, по словам главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения Сергея Грыги, эпидемиологическая ситуация в городе спокойная. Но яля предотвращения роста заболеваемости, как и раньше, крайне важна вакцинация, отметил врач.

Мы приглашаем жителей в наши прививочные кабинеты. Вакцина от ковида в наличии есть, однокомпонентная «Канвосэл». Она активирует все виды иммунного ответа, а значит, обеспечивает надёжную и эффективную защиту организма. Что касается прививочной кампании по гриппу, её мы успешно завершили ещё 5 декабря, — сообщил Сергей Грыга.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя