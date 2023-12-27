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Важно: график работы медицинских учреждений Севастополя в новогодние праздники
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Важно: график работы медицинских учреждений Севастополя в новогодние праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:53 27.12.2023

График работы медицинских учреждений Севастополя в период новогодних праздников таков:

Отметим также, что, по словам главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения Сергея Грыги,  эпидемиологическая ситуация в городе спокойная. Но яля предотвращения роста заболеваемости, как и раньше, крайне важна вакцинация, отметил врач.

Мы приглашаем жителей в наши прививочные кабинеты. Вакцина от ковида в наличии есть, однокомпонентная «Канвосэл». Она активирует все виды иммунного ответа, а значит, обеспечивает надёжную и эффективную защиту организма. Что касается прививочной кампании по гриппу, её мы успешно завершили ещё 5 декабря, — сообщил Сергей Грыга.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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