Важно! О возобновлении плановой медицинской помощи в Севастополе

С 22 июня в Севастополе возобновляется плановая медицинская помощь в поликлиниках. Пациентам, в соответствии с указом Губернатора Севастополя № 49-УГ от 11 июня 2020, будут доступны все виды медпомощи, кроме диспансеризации и профилактических осмотров.

Записаться на приём к врачам можно по телефонам Единого контакт-центра здравоохранения:

— 8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов;

— 0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов.

Также записаться можно через портал «Госуслуги», с помощью установленных в поликлиниках инфоматов или по телефонам регистратур.

Департамент здравоохранения обращается к севастопольцам с просьбой не посещать поликлиники без необходимости, приходить на приём строго к назначенному времени и соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Режим повышенной готовности в Севастополе продолжает действовать, и меры предосторожности соблюдать по-прежнему необходимо.

Пациентам с повышенной температурой и симптомами ОРВИ рекомендовано воздержаться от посещения поликлиник и вызвать врача на дом.

Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова

Плановая помощь в поликлиниках городской больницы № 1 осуществляется строго по предварительной записи.

Телефоны регистратур поликлиник:

поликлиника № 1 (ул. Адмирала Октябрьского, 19) – 41-79-91,54-21-47;

поликлиника № 2 (ул. Ерошенко, 11) – 41-79-63; 41-79-64, 53-73-38, 53-73-01, 53-72-52;

поликлиника № 3 (ул. Бориса Михайлова, 4) – 41-79-92; 41-79-93;

поликлиника № 4 (ул. Супруна, 19) – 41-78-52;

поликлиника № 4 (ул. Силаева, 3) – 41-78-54, 41-78-53, +7 (978) 086-75-37;

поликлиника № 5 (ул. Будищева, 9) – 41-78-58, 48-68-47;

поликлиника № 5 (ул. Геннериха, 1) – 41-78-56, 40-02-98;

амбулатория семейной медицины (ул. Шевченко, 3) – 41-79-94.

Записаться в женскую консультацию также можно через Единый контакт-центр, с помощью портала «Госуслуги» или по телефонам регистратур:

женская консультация № 1 (ул. Адм. Юмашева, 4а) – 41-16-67, 41-79-55, +7 (978) 106-98-36;

женская консультация № 2 (ул. Острякова, 36) – 41-78-55, 57-20-55;

женская консультация № 3 (пл. Геннериха, 1) — 40-11-96 , 41-78-57.

В поликлиниках и женских консультациях необходимо находиться в маске и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра

Осмотр пациентов с повышенной температурой проводится с отдельного входа или на дому. Осмотр пациентов старше 60 лет в случае возникновения любого заболевания или обострения хронического осуществляется на дому. Вызвать врача можно через call-центр или регистратуру.

Льготные лекарственные препараты выписываются дистанционно с доставкой рецепта в аптеку (необходимо обратиться по телефону в регистратуру). Посещать поликлинику для выписки рецепта не нужно.

Неотложную помощь оказывают во всех поликлиниках с 8:00 до 20:00.

Оформление всех видов справок (справок для санаторно-курортного лечения, справок об эпидокружении и других) и выписок осуществляется в «доврачебных» кабинетах по предварительной записи через Единый контакт-центр или по телефонам регистратуры.

Городская больница № 4 (Северная сторона)

Сейчас в поликлинике для взрослого населения, в женской консультации, отделениях функциональной и рентгенологической диагностики городской больницы № 4 проходит плановый капитальный ремонт. В связи с этим в больнице не хватает кабинетов для проведения приёмов.

Тем не менее, оказание медицинской помощи населению не останавливается.

Продолжаются осмотры на дому. Также продолжается оказание стационарозамещающей помощи взрослому населению на дому по профилям «терапия», «гинекология», «неврология», «эндокринология».

Приём врачей-специалистов в поликлинике (терапевтов, эндокринологов, гастроэнтерологов, урологов, неврологов, хирургов, онкологов, травматологов, кардиологов, оториноларингологов, стоматологов) будет осуществляться по предварительной записи.

Продолжается оказание первичной амбулаторно-поликлинической помощи в сельских врачебных амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах, возобновлены приёмы «узких» специалистов в сёлах (невролог, травматолог, эндокринолог, гинеколог, онколог).

Диагностические и лабораторные исследования (анализ крови, ФЛЮ, рентген, маммография и другие) осуществляются только по назначению лечащего врача.

Выписка льготных лекарственных препаратов осуществляется на дому с последующей доставкой препаратов по заявленному адресу медицинскими курьерами.

Телефоны для записи и вызова специалистов на дом:

поликлиника для взрослого населения (ул. Леваневского, 25): 41-71-70, +7 (978) 300-90-39; +7 (978) 300-90-74;

женская консультация (ул. Леваневского, 25): 71-52-21, +7 (978) 300-90-10;

стоматологическая поликлиника (ул. Леваневского, 25): 73-55-11, +7 (978) 300-90-83

поликлиника для детского населения (ул. Леваневского, 18): 73-50-36, 73-52-19, 73-53-98, 73-73-43, 300-90-75;

врачебная амбулатория п. Солнечный: 41-73-42, +7 (978) 300-90-18;

врачебная амбулатория с. Осипенко: 41-73-62, +7 (978) 300-90-34;

врачебная амбулатория пгт. Кача: 73-42-23, +7 (978) 300-90-73;

врачебная амбулатория с. Верхнесадовое: 41-73-63, 7 (978) 300-90-84;

ФАП с. Фруктовое: +7 (978) 834-03-95, +7 (978) 300-90-17;

ФАП с. Вишнёвое: 73-21-60, +7 (978) 300-90-32;

ФАП с. Дальнее: +7 (978) 068-08-86, +7 (978) 300-90-36;

ФАП с. Андреевка: 73-31-54, 7 (978) 300-90-38;

ФАП с. Фронтовое: 73-92-13, +7 (978) 300-90-85.

Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребёнка»

Работа детских поликлиник возобновляется в полном объеме.

Плановый прием в поликлиниках осуществляется строго по предварительной записи.

Для температурящих детей врача нужно вызывать на дом. Это можно сделать через единый call-центр детских поликлиник по номерам:

41-71-03 – с городского телефона;

+7 (978) 254-78-02 – с мобильного телефона.

Пациентов с острыми заболеваниями принимают в кабинетах неотложной помощи по адресам:

пр. Победы, 47А;

ул. Ластовая, 8/10;

пр. Ген. Острякова, 37;

пр. Гагарина, 17Б;

ул. Адм. Юмашева, 19Г;

ул. П. Корчагина, 40;

ул. Гер. Сталинграда, 62.

Выдача всех видов справок (в лагеря, детские сады, оформление медицинской справки по форме 086/у для поступающих в учебные заведения) осуществляется в доврачебных кабинетах, по предварительной записи через call-центр.

Запись к «узким» специалистам осуществляется через педиатра или по телефонам call-центра.

Городская больница № 9 (Балаклава и Инкерман)

Жители Балаклавы и Инкермана могут записаться на приём к участковым врачам и к «узким» специалистам через портал «Госуслуги», терминалы в поликлиниках или по телефонам:

Балаклава: 63-18-33, 63-02-15 – взрослая поликлиника, 63-52-11 – детская поликлиника.

Инкерман: 41-71-66 – взрослая поликлиника, 41-71-67 – детская поликлиника.

Запись на лабораторные, функциональные, эндоскопические, рентгенологические, ультразвуковые исследования, а также на физиотерапевтическое лечение осуществляется по назначению «узкого» специалиста, участкового врача или фельдшера.

ФЛЮ и маммография проводятся в поликлинике для взрослых в Инкермане (ФЛЮ – понедельник, среда, пятница с 8:00 до 14:00, маммография – вторник, четверг с 8:00 до 14:00 по предварительной записи).

Рентгенография – в поликлинике для взрослых в Балаклаве (с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00), рентген органов грудной клетки – там же с 14:00 до 16:00.

Поликлиника для взрослых в Балаклаве (улица Мира, 5):

Забор лабораторных анализов: взрослые – с понедельника по пятницу с 8:00 до 10:00, дети – понедельник, среда, пятница с 10:00 до 11:00.

Вакцинация – взрослые с понедельника по субботу с 8:00 до 12:30, дети – понедельник, вторник, четверг с 13:00 до 16:00.

Поликлиника для взрослых в Инкермане (улица Умрихина, 16):

Забор крови: с понедельника по пятницу с 8:00 до 10:00 у взрослых и детей.

Процедуры: взрослые с понедельника по субботу с 10:00 до 12:00, дети с понедельника по субботу с 12:00 до 14:00.

Вакцинация: взрослые с понедельника по субботу с 8:00 до 14:00, дети с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00.

Прием взрослых с острыми заболеваниями в кабинете неотложной помощи: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота – с 8:00 до 14:00.

Неотложную помощь детям оказывают на дому.

Сельские врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты работают по своему обычному расписанию.