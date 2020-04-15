Важно: пасхальные богослужения в Крыму состоятся, но храмы для прихожан будут закрыты

Накануне Симферопольская и Крымская епархия распространила сообщение, из которого следует, что с 15 апреля по 19 апреля (включительно) «будет осуществлено временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе, культовых зданий». Значит ли это, что на Пасху церкви в Крыму будут закрыты? Для прихожан – да, будут закрыты. Но службы в храмах пройдут.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сегодня сообщил, что по решению Симферопольской и Крымской епархии богослужения в храмах будут совершаться, однако в них смогут участвовать только священнослужители и сотрудники, присутствие которых необходимо для проведения служб и функционирования культовых зданий.

Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения. В частности, в ночь с 18 на 19 апреля (начало в 23:30) на телеканале «Крым 24» состоится прямая трансляция Пасхальной службы из симферопольского собора святого благоверного князя Александра Невского. Торжественное Пасхальное богослужение возглавит Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.