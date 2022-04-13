реклама крым
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Экология Крыма | Вблизи села Курортное задержали браконьера

crimeapress_news



реклама в крыму


Вблизи села Курортное задержали браконьера

Вблизи села Курортное задержали браконьера

Опубликовал: КрымPRESS в Экология Крыма 19:48 13.04.2022

Государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым вблизи села Курортное Белогорского района, на территории закрепленного за Белогорским районным филиалом РОО «КРООР» охотничьего угодья, был выявлен факт незаконной охоты с применением недопустимых для использования орудий охоты.

Правонарушитель находился в лесном массиве, не имея при себе соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов и осуществлял охоту с помощью металлических петель. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ (осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, осуществление охоты с применением недопустимых для использования орудий охоты). Материалы дела переданы в суд. Незаконные орудия ловли – 16 металлических петель – изъяты, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым напоминает гостям и жителям полуострова о необходимости соблюдения природоохранного законодательства, в том числе при осуществлении охоты и ведении охотхозяйственной деятельности.

Узнайте больше:  Акция «Сад памяти» – не только экологическая инициатива, но и патриотическая  

Справка: Статья 8.37 ч. 1, 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исключением случаев, если допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты — влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.