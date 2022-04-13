Вблизи села Курортное задержали браконьера

Государственными инспекторами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым вблизи села Курортное Белогорского района, на территории закрепленного за Белогорским районным филиалом РОО «КРООР» охотничьего угодья, был выявлен факт незаконной охоты с применением недопустимых для использования орудий охоты.

Правонарушитель находился в лесном массиве, не имея при себе соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов и осуществлял охоту с помощью металлических петель. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ (осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, осуществление охоты с применением недопустимых для использования орудий охоты). Материалы дела переданы в суд. Незаконные орудия ловли – 16 металлических петель – изъяты, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым напоминает гостям и жителям полуострова о необходимости соблюдения природоохранного законодательства, в том числе при осуществлении охоты и ведении охотхозяйственной деятельности.

Справка: Статья 8.37 ч. 1, 1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исключением случаев, если допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты — влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.