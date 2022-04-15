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В Крым заходят ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк
фото: pixabay.com

ВЭБ и Промсвязьбанк будут развивать работу на территории Крымского полуострова

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:47 15.04.2022

Промсвязьбанк и ВЭБ будут вести работу на территории Крымского полуострова, в частности госкорпорация будет реализовывать проекты в рамках программы «Фабрики проектного финансирования», вместе с различными министерствами они обсудили инвестиции в полуостров, говорится в пресс-релизе ВЭБа.

ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк начинают работу Крыму. Кредитные учреждения стали участниками очередного заседания межведомственного координационного совета по обеспечению инвестиций в основной капитал Крыма и Севастополя, — говорится в сообщении.

Участники заседания обсудили комплексные предложения, благодаря которым можно будет привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции на полуостров. Одним из видов инвестиций может стать новая программа субсидирования процентной ставки кредита и отраслевые меры поддержки, добавляется в сообщении.

В заседании, которое прошло под председательством замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, также приняли участие представители Минфина, Минпромторга, Минсельхоза, Ростуризма, Росреестра, а также региональных властей.

Как отметил Сергей Назаров, если сейчас направить усилия в полуостров и подобрать нужные механизмы, то он станет «одним из лучших мест для отдыха и жизни в стране, не только климатически, но по качеству жизни и развитию инфраструктуры». Кроме того, в Крыму будет доступен полный спектр финансовых услуг и сервисов федерального системно значимого банка, обратил внимание начальник управления развития проектного финансирования ПСБ Владимир Белых.

Мы рассматриваем проекты по развитию городской экономики в крупных городах региона, которые повышают качество жизни граждан. … Также интерес представляют проекты развития портовой и логистической инфраструктуры, инфраструктура сельского хозяйства, — говорит старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Перин.

По словам специалиста, для таких крупных проектов у госкорпорации есть совместный с Минэкомразвития инструмент с господдержкой – «Фабрика проектного финансирования».

источник: РИА новости


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