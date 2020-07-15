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Ведите себя прилично! Власти Ялты просят отдыхающих не мусорить на пляжах

Ведите себя прилично! Власти Ялты просят отдыхающих не мусорить на пляжах

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 19:50 15.07.2020

Власти Ялты отмечают: во время курортного сезона резко увеличивается количество туристов, соответственно, возрастает и нагрузка на коммунальные службы, которые работают в усиленном режиме, практически 24\7.

Уборка пляжей проводится регулярно и должен отметить, что большинство пользователей справляются со своими обязательствами. Но иногда бывает, что этих мер недостаточно, поэтому хотелось бы обратиться к жителям и гостям нашего города с просьбой не оставлять мусор на пляжных территориях, — написал глава администрации Ялты Иван Имгрунт на своей странице в Фейсбуке.

Ведите себя прилично! Власти Ялты просят отдыхающих не мусорить на пляжах

По словам Главы Ялты, все городские пляжи оборудованы урнами, а также информационными стендами, на которых указаны номера телефонов, по которым необходимо сообщать обо всех проблемных моментах.

Реакция в данном случае будет незамедлительной, — заверил градоначальник.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Ведите себя прилично! Власти Ялты просят отдыхающих не мусорить на пляжах

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