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Вице-премьер правительства Крыма Романовская, заболевшая коронавирусом, госпитализирована
Фото: "Крымская правда"

Вице-премьер правительства Крыма Романовская, заболевшая коронавирусом, госпитализирована  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:00 11.09.2020

Ранее мы рассказывали о том, что у вице-премьера правительства Крыма Елены Романовской диагностирован коронавирусом. Она (и члены семьи) была изолирована. Однако сегодня ИА «Крыминформ» сообщило о госпитализации чиновницы. Также раскрыты условия нахождения Романовской в «ковидном» госпитале.

Так, вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская госпитализирована в 7-ю горбольницу Симферополя. В больницу попали и два ее родственника.

Елена Васильевна лежит в отдельной палате, ей обеспечены условия для удаленной работы – в палату подведен интернет, установлен большой телевизор. Она в курсе всего происходящего в Республике. Для минимизации дальнейших контактов вице-премьера в ее палате имеется санузел с душевой кабиной, питание тоже подается в палату, – рассказали «Крыминформу» об условиях пребывания Романовской в больнице.

По данным агентства, палата вице-премьера Крыма находится на 4-м этаже больнице, где был проведен ремонт.

Ранее сотрудники приемного отделения 7-й городской больницы обращались к Елене Романовской с просьбой организовать для них душ, необходимый после работы в «красной» зоне с коронавирусными больными, однако вице-премьер объяснила, что пока нет технической возможности его установить.

Вице-премьер правительства Крыма Романовская, заболевшая коронавирусом, госпитализирована  

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