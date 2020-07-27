Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин осмотрел социальные объекты Евпатории

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин посетил социальные объекты инфраструктуры Евпатории. Вице-премьер РФ вместе с Главой Крыма осмотрели место под строительство детского реабилитационного центра мирового уровня в г. Евпатории на объединенной территории грязелечебницы «Мойнаки» и ГБУ «Санаторий для детей и детей с родителями «Родина», а также ФГБУ «Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В рамках мероприятия были намечены планы по дальнейшему развитию данных объектов и пути их реализации.

Также Марат Хуснуллин осмотрел ход работ по реконструкции набережной им. Терешковой, работа по которой была остановлена из-за действий подрядчика. На данный момент контракт с недобросовестным предприятием расторгнут, а на его место найден исполнитель работ.

Помимо этого, участники мероприятия осмотрели спортивный комплекс для учебно-тренировочных сборов Арена-Крым. Марат Хуснуллин и Сергей Аксёнов оставили подписи на мячах для будущего музея Академии футбола Крыма.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.