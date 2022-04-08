Владимир Константинов: Что будет с югом Украины? Присоединим и построим там светлое российское будущее

Спикер крымского парламента встретился с журналистами.

Пресс-служба Госсовета РК распространила итоговый материал о встрече спикера парламента Крыма Владимира Константинова с представителями республиканских СМИ. Приводим этот диалог.

Журналисты сейчас часто и активно общаются с коллегами из Донбасса. Один из них упрекнул нас за высказывание, мол, Донбасс сражается с киевским режимом. Говорит, это не так. Киев в 900 километрах, до него никому нет дела. Там встали за то, чтобы отсоединиться от Украины и вернуться домой — в Россию. Причём не серой приднестровской зоной, а равноправным субъектом полноценного государства. Можете подтвердить эти слова?

Донетчане никогда не ощущали себя частью Украины. Я неоднократно говорил об этом на разных площадках. Вы в вопросе затронули глубинные темы. Поэтому начну издалека.

Киевский госпереворот в 2014 году и сопротивление крымчан вскрыли истинные замыслы Запада. Когда мы рассказывали об этом представителям российских регионов, там нас не понимали, не чувствовали угрозы, были далеки от этого. Мы настаивали: «Послушайте, не нас хочет уничтожить Запад. Кто мы такие? Крошечный регион. Стрелы метят в Россию!». Реагировали вяло. В итоге исторически сложилось так, что «Крымская весна», Донбасс вошли в авангард противостояния Западу.

Возникает вопрос к господам буржуям. Чем мы вам не нравимся? Что вас не устраивает? Что с нами не так? Почему вы не хотите с нами ужиться? Ведь Путин много раз предлагал западным партнёрам десятки версий мирного сосуществования. Нет. Там не хотят делиться с нами пирогом власти в широком смысле этого слова — финансами, ресурсами, политическими инструментами. В этом пироге лучший кусок принадлежит англосаксам и иже с ними. Пускать туда русских с их культурой, историей, цивилизацией, претензией на лидерство они не готовы.

Русский медведь терпелив. Мы надеялись на переговоры. Они ведь — не такое сложное дело. Сели за стол. Спросили — вы претендуете на территории? Нет. А что хотите, чтобы удовлетворить ваши интересы? Перечислили бы — первое, второе, третье. Мы бы поняли, возможно, пошли навстречу. Но им ведь не нужна Россия как полноправный товарищ, партнёр, компаньон. Они были бы рады, чтобы она сохранилась в череде сотен народов и национальностей, входящих в состав их вассалов, и никогда ни в чём не претендовала на лидерство — ни в экономике, ни в культуре, ни в политике. А ещё лучше, мечталось им, разбить Россию на осколки — поморов, зырян, псковичей. Разорвём, растащим. Будем бросать крохи с барского стола, кредитовать, если попросит, давать денег в долг, даже понимая, что их никогда не вернут. Такая вот стратегия. И к новой реальности западные господа не были готовы вчера, не готовы и сегодня.

Во время спецоперации они окончательно сорвали маски. Там ведь тоже был водораздел, когда Запад мог нам сказать, мол, дело зашло слишком далеко, давайте сядем и обсудим. Нет. Они провели для себя «красную линию». Она выглядит так — пусть гибнут все, кроме наших. Украинцы? Да пусть умирают миллионами. Это ведь американцев-европейцев не касается. Вот если бы, не дай Бог, убили несколько детей в Лондоне, тогда бы поднялся вселенский вой. А сотни погибших детей Донбасса не удосужились даже маленькой заметки в британских или французских газетах. Никто не посочувствовал родителям, потерявшим самое дорогое. Вот такие нам предлагаются правила игры.

Как мы должны действовать? Так же. Мы не можем в этой ситуации быть самыми порядочными, деликатными, воспитанными. Нам надо выжить и продолжить построение собственной цивилизации. Идти жёстко и бескомпромиссно. Хуже не будет, потому что хуже некуда.

За 8 лет настроение у жителей ДНР, конечно, поменялось. Они стали радикальнее и патрио­тичнее. Трудности испытаний, боль утраты близких сейчас дополнились надеждой на Россию. Они выстрадали право иметь российское гражданство и пойдут исключительно по этому пути.

В Донецке военная обстановка. Противник серьёзный. За восемь лет основательно окопался. Вырыл подземные ходы, в одном селе заходишь, в другом — выходишь. Укрепления состоят из 10-сантиметрового металлического покрытия, сверху бетон. Выкурить их оттуда не так просто. Как только наши ребята пытаются атаковать, сразу несут потери. Применяют тактику измора.

А есть ли ясность с другими регионами Украины, где стоят наши войска?

Вчера у меня были херсонцы. Спрашивают, что будет с нами? Сделайте уже что-нибудь, определитесь — Русский мир, значит, Русский мир. Часть России, Крыма? Скажите, мы на всё согласны. Власти у нас нет, разбежалась. А люди не могут жить и работать в состоянии неопределённости.

Это позиция простых людей, далёких от политики. У них нет аллергии на Россию. Они душой, сердцем, культурой — с нами, хотят жить, растить хлеб, воспитывать сыновей. Нам нужно двигаться по направлению к ним.

Владимир Андреевич, но и розовых очков надевать не хочется. Когда на Херсонщине перекрывали нам воду, никто там на митинги не выходил. Равно как и не протестовал против формирования националистического батальона. Там прекрасно себя чувствуют турецкие «Серые волки». Если Крым откроет двери для Херсона, кто к нам потянется? Не фермеры. Они пойдут землю копать и горох сеять. А те, кто заработал на войне, охотно пересекут границу. Не опасно ли это?

Если не брать гуманитарный аспект, самый сложный вопрос сегодня — о политическом будущем юга Украины. Решение не принято. Не могу брать на себя чужие полномочия. Но как человек скажу, любые промежуточные варианты для нас плохи. Они не дают ответов. Как определить этого «серого волка»? Кто это будет делать? Как? Что там детям в школах завтра преподавать? Где гарантия, что нацисты не поднимут голову, когда мы дадим мир?

Украина для нас — не Польша. Никакого «братского украинского народа» не существует. Мы — один народ, это надо точно понимать. Лжекатегории, которые придумали коммунисты для объединения всех в Советский Союз, надуманы. Я вижу формулу так. Присоединение Херсонской, Николаевской, Запорожской, других областей, формирование власти, публичный суд над преступниками и построение светлого российского будущего. Пройдёт 8—10 лет, и мы получим новое здоровое поколение, не знающее, что Бандера — герой, как написано в нынешних украинских учебниках. Жуткое название у книг: «Бандера в моём сердце» или «Значение Бандеры в мире». Что такое мир и этот бандит? Литература там замешана на гное и крови, в словах столько преступного! Такая с позволения сказать беллетристика должна быть запрещена, как «Майн кампф» Гитлера. Это послание сатаны на земле. Вычистим авгиевы конюшни — и всё станет просто и понятно.

Был же проект Большой Новороссии. Он не осуществился, но его никто не отменял.

Всё зависит от людей, ситуации, но возглавлять все действия должны мы. Если отдадим на откуп, Запад немедленно туда проникнет. Надо переходить к радикальной тактике. К нам применили санкции, которые мир не видел со времён основания. Хуже не будет. Западу что, референдум нужен? Да он плевать на нас хотел! Когда ему нужно, он действует, как жандарм.

Мы это видели на примере Косово…

…которое от живой и здравствующей страны откусили без всякого референдума. Юго­славы попробовали возразить, прилетели самолёты НАТО и две недели утюжили всю территорию до руин. Поэтому власть, выборы в Новороссии — всё будет по законам России. ФСБ займётся нацистами. Образование — денацификацией. В противном случае всё вернётся на круги своя.

Почему возродился нацизм? Потому что мы в 1945 году не задушили эту гадину до конца. Сколько палачей казнили, посадили по итогам Нюрнбергского трибунала? Единицы. А убили они 30 миллионов человек. Большинство преступников скрылось в Канаде, Латинской Америке. Нацистов-то были миллионы, по существу, весь немецкий народ. Зерно нацизма сохранилось и прорастает там, где ослабевает иммунитет. На Западной Украине мы тоже не выкорчевали заразу с корнем. А потом дали возможность в условиях украинской государственности ей возродиться. С исторического кладбища там извлекли дух Бандеры, Шухевича, Коновальца. Всё это стало кружить над страной, уродовать юные поколения. Честно признаюсь, когда я слышу слово «Украина», нервно вздрагиваю. Ничего человеческого у нас не осталось по отношению к этому слову. Надо убирать его из обихода. Это враждебный нам термин.

Оглянитесь вокруг. Зачем мы ставим памятники Тарасу Шевченко? Что он такого героического сделал? И почему у нас нет памятника великому писателю Николаю Гоголю? Конвейеризация лжелидеров ведёт к нацизму. Нацисты не зря запретили на Украине Гоголя. Он два века назад ощущал себя малороссом как частью большого российского народа. Все его произведения пронизаны нашим единством. Богдан Хмельницкий просил российского царя принять малороссов под свою управу. Никакой Украины в те годы никто не знал. Искусственность, лжерелигия, направленная на то, чтобы одна деревня убивала другую, — вот киты, на которых стоит современная Украина.

А помните, в Херсоне расквартировались генеральная прокуратура АРК, представительство президента Украины в АРК, управление СБУ. С ними-то что?

Их сотрудники разбежались, как тараканы. Найдём каждого, проведём расследование. За всё ответят.

Есть ли программа оказания гуманитарной помощи Украине?

Только в Донецк и Луганск. Скажу откровенно, включить в этот список Херсон мы морально не готовы. Я не могу такого предложить однопартийцам. Херсонцы ни одного доброго слова в наш адрес за 8 лет не сказали. Но есть государственная программа, работает. По линии МЧС грузы направляются. А вот братьев на Донбассе мы не оставим. Будем собирать и продукты, и лекарства, и средства гигиены, и учебники для детей, книги. Очевидцы рассказывают, заходили в школы, где стояли нацбатальоны. Там на стенах нацистские лозунги, плакаты, форма, символика, литература в шкафах. Где они её взяли только? 8 лет стояли у власти, воспитывали детей. Кого они воспитали? Теперь надо всё исправлять.

А ещё у меня есть желание отремонтировать или построить с нуля на Донбассе детский сад, школу, больницу — какой-то социальный объект. С конкретным городом пока не определились. Партия поддержала. Это дорого, сложно, но крымский бизнес поможет. Мы обсуждали идею с Сергеем Аксёновым, на партийном совещании. Очень нужно Донбассу такое деятельное участие.

Расскажите о Журналистском народном трибунале в Донецке. «Крымские известия» уже связались с его координатором Максимом Григорьевым, отправили свои материалы, протоколы беседы с беженцами. Возможно, коллеги из крымских СМИ захотят подключиться.

Это очень интересный проект, инициатива снизу. Чем она ценна? Люди фиксируют свежее дыхание войны, журналисты собирают свидетельства для публичного суда. Пройдёт 10 лет — и очевидцы по-другому будут описывать пережитое. Поэтому важно оформить первичный материал для понимания проблем. Нам предстоит большая работа по выявлению и обозначению преступлений на этой территории. Нужно этим заниматься. Если бы в Крыму кто-то взялся, мы бы в парламенте его поддержали.

Когда в 2014 году часть крымского общества лихо прогнозировала, мол, Россия немедленно присоединит и Донбасс, другая часть её осаживала. Это депрессивный регион, олигархи выкачали из него всё, что можно. Нужны триллионы рублей, чтобы наладить там нормальную экономику. Как вы думаете, эти резоны были объективны? Действительно ли Донбасс станет обременением или, напротив, у него есть потенциал превратиться в индустриальную жемчужину России?

Сейчас не время рассуждать об этом. На кон поставлено само существование России и всей нашей цивилизации. Приведу вам некоторую статистику опроса общественного мнения, который заказала крымская организация партии «Единая Россия». Поддержка Президента Владимира Путина в Крыму после начала спецоперации «шагнула» за 90%. Такого рейтинга нет ни у кого. У Главы Республики — свыше 80%. Вырос процент сторонников нашей партии — до 55. Мы всё делаем правильно.

Что касается Донбасса, то 8 последних лет его никто с ложки не кормил. Помощь была, но в скромных масштабах. Это трудолюбивый народ. В 6 утра люди уже мчатся на работу. Донецк идеально чистый в отличие от некоторых наших крымских муниципальных городов. Цветы посажены, тротуары проложены, хотя ежедневно летают снаряды. Там много мегапредприятий, которые ещё с царских времён составляли основу экономики, — металлургических, машиностроительных, труболитейные цеха, уйма всего! Посмотрите, что представляет собой порт Мариуполь, за который сейчас идёт сражение. Я за экономический потенциал, кадры даже не переживаю. В очень короткий период Донбассу надо помочь, а потом он превратится в регион-донор. Это индустриальный центр. Вот Западная Украина всегда была дотационной. Там нет промышленных флагманов, может, потому и дурные мысли завелись в голове. Оттуда все мечтали переехать на Юго-Восток и занять приличную должность. На Донбассе — вся экономика. Он инвестиционно привлекателен. Всё пойдёт, как надо.

Депутаты Госсовета РК выступили с благородной и совершенно справедливой инициативой национализировать крымское имущество украинских собственников, которые заработанные здесь деньги отдают на укрепление нацбатальонов. Кто вошёл в список?

— Работает комиссия, собирает данные. Первые претенденты проверяются. Среди них — экс-премьер Яценюк, президент Зеленский, Галина Герега с её «Новацентром». Речь идёт о людях, запятнавших руки кровью россиян, донбассцев, о тех, кто способствовал расширению санкций против Крыма. Крымчане тоже не хотят терпеть это, задают вопросы, мол, зачем вы охраняете здесь дворцы и заводы негодяев и врагов? Недавно принесли данные о хозяине мини-гостиницы. Мы и сами толком не знали, кто владелец. Люди подсказали, возмутились: «Они убивают наших ребят, а вы им выкачивать из наших туристов деньги позволяете». На это будем реагировать. Сначала появится федеральный закон, потом мы примем свой на региональном уровне. Начнётся практическая работа. Все активы будут обращены на благо Крыма, но нам важна и солидарность с Донбассом, спецоперацией. Этот аспект, пожалуй, доминирует в национализации.

Много ли таких объектов?

Что ж, и немало. Есть аффилированные объекты, которыми подлинные хозяева владеют через вторые или третьи руки, подставляют лжеучредителей. Нужна помощь силовых структур. Более завуалированы физические лица, переоформившие квартиры и дачи. Впрочем, от нашего народа ничего не скроешь. Тайное становится явным. Что касается цифр — всё исчисляется миллиардами рублей. «Новацентр» Гереги стоит не копейки. Активы серьёзные.

Банк ВТБ устами главы Андрея Костина заявил о приходе в Крым. Последуют ли за ним другие?

Пока к нам официально зашёл только Промсвязьбанк. Это мощный игрок, ресурсов там более чем достаточно. Я не знаю подробностей о планах ВТБ. Мы все ждём Сбербанк — наверное, больше как символ, чем финучреждение. Идёт работа. Мы живём в непростое время. А вот что я приветствую, так это уголовное наказание за соблюдение западных санкций. Можно получить до 10 лет тюрьмы. Новый закон обяжет всех трудиться в Крыму, потому что если ты не здесь, значит, выполняешь санкции и попадаешь под действие его норм.

Не повредит ли заход крупных игроков Генбанку и РНКБ?

Рынок быстро адаптируется. Бюджетных средств много. Только в республике консолидированный бюджет насчитывает 180 млрд рублей, а есть ведь и федеральные деньги. Работы хватит всем. Будут развивать услуги. Есть куда двигаться.

Нет ли у вас опасений, что «просядет» курортный сезон? Аэропорт не работает, прошла информация, что на майские праздники отели не очень загружены. Да и спец­операция продолжается.

Нет, ожидаем большой поток отдыхающих. Даже если предположить ограничения с авиатранспортом, приедут поездами. В советское время это был наиболее популярный вид, перевозил 70% турпотока. Мы получим туриста, не сомневайтесь. Русофобия делает некомфортными поездки в Европу. Есть такие примеры. Слышу от вернувшихся, что неуютно в гостинице, боишься в город выйти. Кому такой отдых нужен?

Будет востребованность — и не конъюнктурная, а устойчивая и долговременная. Представьте, вы с ребёнком приехали в Рим, и какой-то сумасшедший на улице будет орать, чтобы вы убирались прочь. В Берлине вообще ребёнку повредили руку. Кто захочет рисковать? Подавляющее большинство предпочтёт Крым. А нам надо отличным сервисом и хорошей кухней встречать гостей.

Материал подготовила Ирина Иванченко. Фото Дмитрия Лицова.

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