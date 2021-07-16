Владимир Константинов посетил передовые агропредприятия Бахчисарайского района

Председатель Госсовкта РК Владимир Константинов побывал с рабочей поездкой в Бахчисарайском районе. Спикер крымского парламента пообщался с руководителями и работниками сельхозпредприятий ООО «Сады Бахчисарая», ООО «Бахчисарайская долина» и ООО «Агрофирма» «Тургеневская», а также осмотрел производственные цеха и ознакомился с продукцией.

Владимир Константинов осмотрел производственные цеха сельхозпредприятия ООО «Сады Бахчисарая», которое специализируется на выращивании плодовых культур и винограда с использованием новейших интенсивных технологий. В настоящее время площадь многолетних культур составляет более 280 гектаров. В 2020 году хозяйством собрано более пяти тысяч семечковых культур, более 500 тонн косточковых и более 200 тонн винограда.

Спикер Госсовета РК отметил успешность развития агропопромышленного комплекса Республики, несмотря на то что Крым — зона рискованного земледелия.

Власти важно понять насколько предприятия успешно стоят на ногах, потому что за ними люди, зарплаты и налоги. Несмотря на прошлогоднюю засуху, хозяйства, которые мы посетили, не только смогли удержаться, а также развиваются. Аграрии инвестируют в строительство искусственных прудов накопителей для полива. Это значит, что они видят переспективу отрасли. Кроме того, есть инвестиции в новые технологии, например, противоградовые сетки для сада, которые надёжно защищают урожай от природной стихии. Также хозяйства построили холодильные склады для хранения фруктов и овощей. Отрадно, что аграрии видят перспективу развития садоводства в Крыму, — сказал Константинов.

Спикер крымского парламента посетил агропредприятие ООО «Бахчисарайская долина», где осмотрел территории садов и виноградников, площадь которых составляет 415 гектаров. Хозяйство занимается выращиванием черешни, сливы, персика и винограда столовых сортов. Агропредприятие ведёт постоянную работу по обновлению многолетних насаждений. Так, в 2020 году было высажено более 40 гектаров черешневого сада и почти 37 гектаров яблоневого. У сельхозпредприятия есть свой пруд-накопитель объемом 150 тыс. кубов.

Посетив агрофирму «Тургеневская», которая занимается выращиванием и переработкой эфиромасличных растений, а также производством эфирных масел и гидролатов, глава Госсовета отметил, что лавандовые поля стали крымским брендом.

Конечно, в советское время масштабы выращивания розы и лаванды были другие, тогда это были тысячи гектаров. Многое утрачено с тех времён, но очень радует, что сегодня в республике восстанавливают эфиромасличные культуры, которые являются крымским брендом, — акцентировал Константинов.

Площадь технических культур агрофирмы составляет 430 гектаров, в том числе, лаванда -175 га, шалфея мускатного – 139 га, шалфея лекарственного – 35 га.

Также спикер крымского парламента встретился с жителями Долиненского и Тургеневского сельских поселений. Владимир Константинов выслушал предложения людей. В частности, в Долинном остро стоит вопрос строительства канализационного коллектора, в Тургеневке проблема с водоснабжением. Глава Госсовета подчеркнул, что часть озвученных вопросов будет решена в ближайшее время, а часть войдёт в стратегию развития района, а также в народную программу.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.