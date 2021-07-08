Владимир Константинов посетил сёла Бахчисарайского района, пострадавшие от стихии

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов посетил с рабочей поездкой Бахчисарайский район. Спикер крымского парламента побывал в подтопленном посёлке Куйбышево, сёлах Голубинка и Соколиное. Он встретился с главами сельских поселений и жителями, посмотрел, как идёт работа по устранению последствий стихии.

Владимир Константинов передал 200 продуктовых наборов главе сельского поселения Куйбышево Ларисе Щедрак и 100 продуктовых наборов главе Голубиновского сельского поселения Дмитрию Федцову для жителей населённых пунктов.

В Куйбышево председатель Госсовета РК осмотрел последствия чрезвычайной ситуации на улицах Заречной и Подгорной, в селе Голубинка на улице Лесной. Кроме того, спикер парламента осмотрел состояние психоневрологического интерната в Соколином.

Константинов отметил, что в будущем предотвратить подтопления домовладений поможет расчистка русел рек.

В Бахчисарайском районе исторически люди селились вдоль рек. Основная причина подтоплений домов— это засорение водных объектов. Там, где вода прошла, то последствия стихии минимальные, но там, где возникли заторы, река превращается в озёра, которые никого не щадят. Вдоль Альминской, Бодракской, Качинской долин, также находятся сельские поселения. Мы проведем анализ всех произошедших чрезвычайных ситуаций, потому что природа преподносит неожиданные сюрпризы к которым надо быть готовым. Необходимо проводить расчистку рек, чтобы в период сильных дождей они могли лучше заполняться водой. А также займемся вопросом выделения средств на расчистку водных объектов, — сказал глава Госсовета Крыма.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.