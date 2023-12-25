Владимир Константинов поздравил воспитанников и учащихся гимназии-школы-сада «Консоль» с Новогодними праздниками

В честь наступающих Новогодних праздников председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов передал для воспитанников и учащихся гимназии-школы-сада «Консоль» 500 подарков. По словам главы крымского парламента, поздравление детей с Новым годом — традиционное событие.

Депутаты Государственного Совета и представительных органов муниципальных образований республики, активисты «Единой России», наши волонтёры передают сладкие наборы и другие подарки в образовательные, лечебные, социальные учреждения, поздравляют детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Особое внимание мы уделяем поздравлению детей участников СВО, — сказал Владимир Константинов.

Председатель Государственного Совета Республики Крым также отметил, что в гимназии-школе-саду «Консоль» уже определены планы на 2024 год — год, когда учреждение будет отмечать 30-летний юбилей.

Владимир Константинов поздравил крымчан с наступающими праздниками и пожелал, чтобы Новый год принесёт каждому успехи и радость.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.