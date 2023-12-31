Владимир Константинов поздравляет крымчан с Новым годом: мы стали более сильными и сплочёнными

Поздравление председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова с Новым годом.

Дорогие крымчане!

Завершается 2023 год. Он был полон созидательного труда на благо нашей Родины и родного Крыма.

Весь год наши доблестные воины защищали Россию от наследников нацизма. Мы сдержали натиск коллективного Запада, который не прекращает попыток остановить наше продвижение вперёд, украсть будущее у наших детей и внуков. Все вместе, и на фронте, и в тылу, мы не позволим этого!

Мы стали более сильными и сплочёнными. И в этом залог неизбежности нашей Победы над всеми недругами и невзгодами.

Непобедимыми нас делает и то, что у руля нашей страны находится настоящий национальный лидер, наш президент Владимир Владимирович Путин. Крымчане поддерживают своего президента, благодаря политической воле и решимости которого мы десять лет назад смогли вернуться домой, в Россию.

Дорогие крымчане!

Пусть в наступающем году проблемы обходят вас стороной, а радостных моментов будет как можно больше.

Мира и достатка вам и вашим семьям! Здоровья и благополучия вашим родным и близким!

С Новым 2024 годом!