Владимир Константинов поздравляет крымчан с Новым годом: мы стали более сильными и сплочёнными

Поздравление председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова с Новым годом.
Дорогие крымчане!
Завершается 2023 год. Он был полон созидательного труда на благо нашей Родины и родного Крыма.
Весь год наши доблестные воины защищали Россию от наследников нацизма. Мы сдержали натиск коллективного Запада, который не прекращает попыток остановить наше продвижение вперёд, украсть будущее у наших детей и внуков. Все вместе, и на фронте, и в тылу, мы не позволим этого!
Мы стали более сильными и сплочёнными. И в этом залог неизбежности нашей Победы над всеми недругами и невзгодами.
Непобедимыми нас делает и то, что у руля нашей страны находится настоящий национальный лидер, наш президент Владимир Владимирович Путин. Крымчане поддерживают своего президента, благодаря политической воле и решимости которого мы десять лет назад смогли вернуться домой, в Россию.
Дорогие крымчане!
Пусть в наступающем году проблемы обходят вас стороной, а радостных моментов будет как можно больше.
Мира и достатка вам и вашим семьям! Здоровья и благополучия вашим родным и близким!
С Новым 2024 годом!
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С тегами: Владимир Константинов