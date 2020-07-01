Владимир Константинов призвал крымчан принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ  

Сегодня – последний, основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Примерно, треть крымчан еще не приняли участие в плебисците. К ним обратился спикер Госсовета Республики Владимир Константинов.

Трудно переоценить важность и значимость поправок, предложенных для внесения изменений в Конституцию России, для каждого гражданина нашей страны. Но для крымчан они имеют особенное значение. Я бы сказал, что некоторые из них написаны специально для нас.​ В первую очередь, это незыблемость российских границ, закрепление территориальной целостности, невозможности даже думать об отчуждении территорий Российской Федерации. Неоспоримость статуса российского Крыма теперь будет закреплена в основном законе страны. Подчеркну, что Крым и Россия — это навсегда, — отметил спикер крымского парламента.

По его словам, не менее важна и возможность действующему ​ Президенту избираться на новый срок.

Для Крыма Владимир Путин — политик №1 с поддержкой за 90 процентов. Именно он протянул нам руку помощи в 2014 году во время событий Крымской весны, именно благодаря ему наше желание вернуться в Россию стало реальностью. Крымчане безгранично благодарны нашему Президенту и всегда будут это помнить, — подчеркнул Константинов.

Политик также напомнил об исторической памяти, героическом прошлом страны, которые никто не изменить, не умалить не сможет (в случае одобрения и принятия поправок в Основной Закон).

Новые поправки о сохранении исторической памяти ставят заслон всем попыткам переписать или умалить наше великое, героическое прошлое.​ Есть еще и фестиваль «Великое русское слово», родившийся в Крыму и ставший теперь уже международным Форумом, направленный на сохранение и защиту русского языка. Именно гонения, запреты всего русского стали одним из пусковых механизмов Крымской весны. Поправки закрепят статус русского языка как языка государствообразующего народа, — заявил Владимир Константинов.

Он еще раз призвал крымчан принять участие в голосовании и поблагодарил всех, кто уже проявил активную гражданскую позицию.