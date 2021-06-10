Владимир Константинов резко против использования иностранных слов, засоряющих русский язык

Комиссия Совета законодателей по вопросам интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую систему РФ поддержала инициативу крымского парламента по внесению изменений в федеральное законодательство, касающихся использования иностранных слов и выражений, имеющих аналоги в русском языке. Как отметил спикер Госсовета РК Владимир Константинов, «зачастую в рекламе и на вывесках используются иностранные слова или целые выражения, которые из-за частоты их употребления прочно входят сначала в разговорный язык, а затем начинают уже употребляться в деловой документации. Значение некоторых из таких рекламных названий вообще иногда сложно понять».

Сегодня​ молодёжи, — считает спикер, — прививается комплекс неполноценности: хочешь быть успешным – говори на английском языке. Если мы не пресечём бездумное и неоправданное использование иностранных слов и выражений, у которых имеются аналогичные слова в русском языке, наши дети скоро забудут литературный русский язык.

По мнению Константинова, подрастающее поколение должно быть нацелено на изучение​ истории своей страны, культуры, литературы.

В федеральном законодательстве об использовании государственного языка в рекламе имеется запрет на употребление иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации. Предлагается внести изменения, которые будут запрещать использование иностранных слов и выражений, имеющих аналоги в русском языке, — сказал он, уточнив, что данные законодательные инициативы​ – первый шаг в борьбе с «европейничеством».

Первый заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин поддержал озвученную инициативу крымского парламента, предложив провести общественные слушания, на которых объяснить необходимость корректировки федерального законодательства.

Комиссия поддержала предложенные поправки в статью 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и в статьи 5 и 38 Федерального закона «О​ рекламе». Предложено направить данное решение в Правительство и Госдуму.

В частности, речь идет об установлении штрафов за использование в рекламе иностранных слов и выражений,​ за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке:

— на граждан — в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей;

— на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;

— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

— на юридических лиц – от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.