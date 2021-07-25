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Владимир Константинов стал спикером крымского парламента... на общественных началах
Фото: страница В.Константинова в Facebook

Владимир Константинов стал спикером крымского парламента… на общественных началах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:04 25.07.2021

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отказался от заработной платы, пообещав, что это никак не помешает ему исполнять свои обязанности. Парламентарий подчеркнул, что давно стремился к такому решению.

Переход на безоплатный режим работы никак не скажется ни на моей деятельности, как руководителя парламента и республиканского депутата, ни на деятельности государственного совета Крыма, – цитирует Константинова РИА Новости.

Для того чтобы работать на благо Крыма, Константинову не нужно никаких «должностей-зарплат».

Надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения, — подчеркнул глава республиканского Госсовета.

Константинов подчеркнул, что пришел в парламент уже состоявшимся в бизнесе человеком.

В постановлении, опубликованном на сайте Совмина РК говорится:

Установить, что с 24 июля 2021 года Председатель Государственного Совета Республики Крым Константинов Владимир Андреевич осуществляет свои полномочия не на профессиональной постоянной основе.

 

Владимир Константинов стал спикером крымского парламента... на общественных началах

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