Владимир Константинов стал спикером крымского парламента... на общественных началах

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отказался от заработной платы, пообещав, что это никак не помешает ему исполнять свои обязанности. Парламентарий подчеркнул, что давно стремился к такому решению.
Переход на безоплатный режим работы никак не скажется ни на моей деятельности, как руководителя парламента и республиканского депутата, ни на деятельности государственного совета Крыма, – цитирует Константинова РИА Новости.
Для того чтобы работать на благо Крыма, Константинову не нужно никаких «должностей-зарплат».
Надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения, — подчеркнул глава республиканского Госсовета.
Константинов подчеркнул, что пришел в парламент уже состоявшимся в бизнесе человеком.
В постановлении, опубликованном на сайте Совмина РК говорится:
Установить, что с 24 июля 2021 года Председатель Государственного Совета Республики Крым Константинов Владимир Андреевич осуществляет свои полномочия не на профессиональной постоянной основе.
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