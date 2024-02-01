Владимир Константинов: судьи ООН не стали они подмахивать все украинские хотелки  

Комментарий Владимира Константинова по поводу решения суда ООН в Гааге отклонить претензии Украины к России на компенсацию за Крым и Донбасс.

Суд ООН в Гааге отклонил все претензии Украины к России на компенсацию за Крым и Донбасс.

Несмотря на то, что мы уже отвыкли от объективности в оценках и действиях международных инстанций, на сей раз суд все-таки признал очевидное. Наверное, всё-таки какое-то профессиональное чувство собственного достоинства судьям ООН ещё присуще. Не стали они подмахивать все украинские хотелки и визировать их истерики и бредовые фантазии.

Теперь в судебном порядке установлено, что в Крыму нет никаких преследований по национальному признаку, о которых десять лет из-за каждого угла, из каждого утюга вопила Украина. А попытки выдать за таковые задержания экстремистов и террористов из запрещённых в России структур не прошли.

В Крыму не было и нет никаких «похищений и убийств» крымских татар и украинцев, нет ущемления их прав, в том числе на получение образования на родных языках. Нет расовой дискриминации, в том числе — в российском правовом режиме предоставления гражданства.

Нам это и так было очевидно. Но теперь мы можем ссылаться не только на реальность (с ней у наших оппонентов проблемы), но и на решения международного суда.

Лживая и склочная кляузница, каковой предстаёт сегодня Украина, хотела по своему обыкновению халявных «грошей». Но тут ей не обломилось. Остаётся продолжать побираться по всему свету – кто-нибудь да подаст. Хватит, чтобы дотянуть до нового Нюрнберга, когда её творцы и кукловоды ответят за все свои преступления.

Источник — официальный сайт Госсовета РК.