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Владимир Константинов уповает на политическую мудрость и активную гражданскую позицию крымчан

Владимир Константинов уповает на политическую мудрость и активную гражданскую позицию крымчан

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 13:17 15.03.2024

В Крыму началось голосование на выборах Президента Российской Федерации. Проголосовать можно в течение трëх дней с 15 марта с 8.00 до 20:00 на избирательных участках или дистанционно при наличии открепления, предварительно оформленного на портале «Госуслуги». Лидеры Республики призывают крымчан принят участие в голосовании. В том числе – своим примером.

Выборы Президента России — это судьбоносный выбор для Крыма, всей России. К этому событию приковано внимание всего мира. Результаты голосования определят дальнейшее развитие нашей русской цивилизации. Крымчане всегда проявляли политическую мудрость и активную гражданскую позицию. Убеждëн, что так будет и в этот раз, — сказал председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, проголосовав на 566-м участке.

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