Владимир Константинов возложил цветы к мемориальным захоронениям в Ленинском районе Крыма

В рамках памятной даты – Дня Неизвестного солдата, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов посетил воинские мемориалы в Ленинском районе. Вместе с первым вице-спикером крымского парламента Ефимом Фиксом и депутатом Госсовета, избранным по Ленинскому избирательному округу, Александром Шевченко Владимир Константинов возложил цветы к бюсту легендарного снайпера, Героя Советского Союза Татьяны Игнатовны Костыриной, установленного на территории школы в селе Заветном. На мраморном постаменте высечены строки, описывающие подвиг младшего сержанта Татьяны Костыриной, которая уничтожила 120 гитлеровцев, а в 1943 году в бою за Аджимушкай, заменив выбывшего из строя командира батальона, первой поднялась в атаку и повела за собой бойцов, так и не вернувшись с поля боя.

Для того, чтобы бронзовый бюст смотрелся достойно и ухоженно, необходимо ещё облагородить прилегающую территорию, в том числе уложить тротуарную плитку, – отметил председатель Госсовета РК, пообещав оказать содействие в этом вопросе.

В селе Заветном Владимир Константинов возложил цветы и на воинском кладбище, где покоятся командиры и бойцы Крымского и Северо-Кавказского фронтов, а также отдельной Приморской армии, погибшие в боях за Крым в годы Великой Отечественной войны.

Число захоронений на кладбище постоянно растёт, так как работа поисковиков в Ленинском районе не прекращается. Так, два года назад здесь были перезахоронены останки 64 красноармейцев. Экспертам удалось идентифицировать одного из офицеров. Им оказался командир радиороты младший лейтенант Пётр Максимович Дульский, который, согласно архивным данным, пропал без вести 15 мая 1942 года в ходе Керченской оборонительной операции Крымского фронта. В том числе на воинском кладбище были перезахоронены останки десяти советских бойцов, найденных во время работ на трассе «Таврида».

В год 75-летия Великой Победы на мемориальном кладбище начались работы по обустройству мест захоронений, на которые выделены средства в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 голы». Второй этап мероприятий по обустройству запланирован на следующий год.

Церемония возложения цветов прошла ещё на одном из самых крупных на территории района воинском захоронении Великой Отечественной войны. На Глазовском мемориальном кладбище покоятся останки свыше пяти тысяч бойцов Красной Армии, в их числе семь Героев Советского Союза. В этом году в рамках реализации районной программы «Найти солдата!» на кладбище установлены мемориальные доски с краткими биографическими данными героев и описанием совершённых ими подвигов.

О сплочённости и единстве людей разных национальностей в годы Великой Отечественной войны свидетельствуют памятные знаки, установленные на кладбище представителями армянской и грузинской диаспор в память о погибших земляках.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.