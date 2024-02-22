Владимир Константинов встретился с трудовыми коллективами Кировского района

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в ходе рабочей поездки в Кировский район встретился с трудовым коллективом предприятия «Крым Агротехкомплект», производящим почвообрабатывающую технику.

С переходом в состав Российской Федерации новых регионов продукция предприятия поставляется в Херсонскую и Запорожскую области, ДНР, экспортируется в Казахстан и Кыргызстан, а также Монголию, — сказал глава крымского парламента.

Владимир Константинов осмотрел винзавод «Старокрымский» и встретился с работниками предприятия.

Винзавод «Старокрымский» в прошлом году был национализирован в собственность Крыма. Сейчас здесь действует временная администрация, в планах — приватизация предприятия. По словам нового руководства, после национализации был увеличен объем выпускаемой продукции. Для нас национализация — вопрос нравственного выбора. Украинские собственники, которые ранее зарабатывали в Крыму деньги, тратили их на ВСУ, на убийство наших сограждан и единомышленников. И хозяевами они были, мягко говоря, никчемными: тупо высасывали деньги из своих объектов, не задумываясь об их развитии. Сегодня ситуация меняется. Мы тщательно занимаемся этим вопросом и обязательно наведем порядок, — уверен глава парламента Республики.

Председатель Госсовета РК также осмотрел новое здание детского сада на 350 мест и хореографический зал Старокрымского дома культуры, капитально отремонтированный в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и сохранение объектов культурного наследия».

По итогам рабочей поездки Владимир Константинов провёл рабочее совещание с руководством Кировского района, депутатами и местным активом.

Фото и материалы: пресс-служба председателя Госсовета РК.