реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Владимир Константинов: ждем, когда на купол Верховной рады, здание СБУ и на Банковую упадет «Искандер»

crimeapress_news



реклама в крыму


Владимир Константинов: ждем, когда на купол Верховной рады, здание СБУ и на Банковую упадет «Искандер»
Фото со страницы В.Константинова в ВК

Владимир Константинов: ждем, когда на купол Верховной рады, здание СБУ и на Банковую упадет «Искандер»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:36 15.04.2022

Короткий и злой комментарий спикера крымского парламента Владимира Константинова по поводу последний событий, связанных с проведением спецоперации на Украине:

Нацисты совершают подлые провокации на наших границах. Это — подтверждение того, что планы о нападении на Донбасс и Крым вынашивались очень долго и тщательно. Сейчас американские кураторы пытаются руками ВСУ создавать провокации на российских границах. И даже в момент крушения их нацистского корабля они отчаянно цепляются за попытки насолить нам.

Но происходящие сейчас события можно прокомментировать коротко: мы, крымчане, ждём, когда на купол Верховной рады, здание СБУ и на Банковую упадёт «Искандер» или что-то более серьёзное. Пришло время нам действовать в отношении их «центров принятия решений».

Узнайте больше:  Ялтинский международный экономический форум снова переносится. Предварительно – на конец года

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.