Владимир Константинов: ждем, когда на купол Верховной рады, здание СБУ и на Банковую упадет «Искандер»

Короткий и злой комментарий спикера крымского парламента Владимира Константинова по поводу последний событий, связанных с проведением спецоперации на Украине:

Нацисты совершают подлые провокации на наших границах. Это — подтверждение того, что планы о нападении на Донбасс и Крым вынашивались очень долго и тщательно. Сейчас американские кураторы пытаются руками ВСУ создавать провокации на российских границах. И даже в момент крушения их нацистского корабля они отчаянно цепляются за попытки насолить нам.

Но происходящие сейчас события можно прокомментировать коротко: мы, крымчане, ждём, когда на купол Верховной рады, здание СБУ и на Банковую упадёт «Искандер» или что-то более серьёзное. Пришло время нам действовать в отношении их «центров принятия решений».