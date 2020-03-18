Владимир Путин на Константиновской батарее в Севастополе вручил государственные награды

Президент РФ Владимир Путин вручил ордена и золотые медали «Герой Труда Российской Федерации» строителям Крымского моста. Торжественная церемония прошла в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» в Севастополе.

Я искренне рад быть сегодня вместе с вами. Сегодня мы отмечаем шестилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, подписания без всякого преувеличения исторических документов – договора о принятии Севастополя и Крыма в состав Российской Федерации. Мы все очень хорошо помним эти дни февраля и марта 2014 года. Помним, что и как люди здесь, в Севастополе и в Крыму, решали для себя, решали свою судьбу, говорили о том, думали о том, принимали решения, как они будут строить собственную жизнь, жизнь своих детей, — сказал Путин.

По его словам, в Крыму сделано не все, но многое. И один из самых ярких символов воссоединения России и Крыма стал Крымский мост.

Кроме того, что это символ, это ещё и очень важный инфраструктурный объект, который без всякого преувеличения реализовал мечты, именно мечты многих поколений подданных и граждан Российской империи и Советского Союза. Я очень рассчитываю на то, что с его полноценным функционированием ситуация в Крыму будет продолжать меняться в лучшую сторону. Это создаст хорошие условия для развития экономики, социальной сферы – понятно почему, объяснять не нужно: всё легче и, надеюсь, дешевле будет доставляться сюда, легче будет людям сюда добираться со всей территории огромной России, и легче будет жить крымчанам, севастопольцам. Я вас сердечно поздравляю! С удовольствием вручу вам высокие государственные награды. Это действительно в полном смысле этого слова признание страной ваших заслуг и вашего вклада в развитие Российского государства. Спасибо вам большое. Поздравляю Вас, — заявил Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru.