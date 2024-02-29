Владимир Путин поручил восстанавливать объекты культурного наследия и убрать бюрократию в этом вопросе

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия.

Не менее тысячи объектов культурного наследия должны быть приведены в порядок по всей стране к 2030-му году. Надо дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и села, – отметил Президент.

По словам Главы государства, необходимо предусмотреть «меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников«.

Кроме того, властям и общественности необходимо проанализировать нормативную базу в сфере охраны и использования объектов культурного наследия.

Надо устранить явно избыточные, противоречивые требования, из-за которых памятник порой разрушается на глазах, а формально, по закону, оперативно принять меры по его спасению невозможно, — сказал Путин.

В Республике Крым с 2014 года отреставрировали 25 объектов культурного наследия федерального и регионального значений. На эти цели выделили более 2,5 млрд. рублей. Кроме того, по данным министерства культуры РК, за последние 10 лет проведен капремонт в 136 учреждениях культуры Крыма на сумму 3,3 млрд. рублей.