Владимир Путин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании Группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня, которые вступают в силу с 27 июля. Акцентирована важность безусловного соблюдения этих договорённостей участниками конфликта, — говорится в сообщении.

Кроме того, с российской стороны подчёркнута приоритетность реализации принятых лидерами «нормандского формата» решений, в том числе по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года.

Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, «выражена серьёзная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра».

Президент России особо отметил, что ещё раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти своё подтверждение в реальных действиях киевских властей.

Президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса.

В офисе главы «незалежной» добавили немного конкретики.

Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники поприветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе, — сообщает офис Зеленского.

Президенты двух стран обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам. Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына. Отметим, что последний — фигурант крымского «дела Хизб ут-Тахрир» – организации, запрещенной в РФ, признанной судом экстремистской и террористической.