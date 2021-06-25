Власти Ялты распространили информацию для граждан, чьи автомобили пострадали в результате ЧС

С целью определения и расчёта материального ущерба в результате затопления автомобиля во время ЧС на территории Большой Ялты необходимо обращаться по тел. +7 (978) 764-70-90, с 9:00 до 18:00.
Работу будет вести представитель Крымского Республиканского центра судебных экспертиз. Обращаем внимание, что для проведения экспертного осмотра автомобиль должен находиться в доступном месте, — говорится в сообщении.
Важное уточнение: для проведения экспертного осмотра автомобиль должен находиться в доступном месте.
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