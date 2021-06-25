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Власти Ялты распространили информацию для граждан, чьи автомобили пострадали в результате ЧС
Фото: rk.gov.ru

Власти Ялты распространили информацию для граждан, чьи автомобили пострадали в результате ЧС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:43 25.06.2021

С целью определения и расчёта материального ущерба в результате затопления автомобиля во время ЧС на территории Большой Ялты необходимо обращаться по тел. +7 (978) 764-70-90, с 9:00 до 18:00.

Работу будет вести представитель Крымского Республиканского центра судебных экспертиз. Обращаем внимание, что для проведения экспертного осмотра автомобиль должен находиться в доступном месте, — говорится в сообщении.

Важное уточнение: для проведения экспертного осмотра автомобиль должен находиться в доступном месте.

Власти Ялты распространили информацию для граждан, чьи автомобили пострадали в результате ЧС

Фото: администрация Ялты

Власти Ялты распространили информацию для граждан, чьи автомобили пострадали в результате ЧС

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