Власти Ялты распространили информацию для граждан, чьи автомобили пострадали в результате ЧС

С целью определения и расчёта материального ущерба в результате затопления автомобиля во время ЧС на территории Большой Ялты необходимо обращаться по тел. +7 (978) 764-70-90, с 9:00 до 18:00.

Работу будет вести представитель Крымского Республиканского центра судебных экспертиз. Обращаем внимание, что для проведения экспертного осмотра автомобиль должен находиться в доступном месте, — говорится в сообщении.

Важное уточнение: для проведения экспертного осмотра автомобиль должен находиться в доступном месте.