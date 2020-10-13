Власти Крыма планируют получить от приватизации в этом году 6 миллиардов рублей

Грядет «большая распродажа».

Профильный Комитет парламента Крыма согласовал изменения в Прогнозный план приватизации республиканского имущества на 2020 год. Самым «громким» стало сообщение о приватизации «Массандры» (подробнее — ЗДЕСЬ).

Но не «Массандрой» единой прирастет бюджет Крыма до конца года. По информации пресс-службы Госсовета РК, депутаты одобрили внесение в перечень объектов приватизации 37% акций АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (г. Cимферополь) и группы инвентарных объектов, переданных в пользование по договору аренды ООО «Завод марочных вин Коктебель» с расположенными под ними земельными участками (г. Феодосия). Реализация указанного имущества, по прогнозам Министерства имущественных и земельных отношений РК, позволит увеличить поступления доходов в бюджет Республики Крым на 200 млн. рублей.

Аналогичное решение было принято относительно дополнения Плана приватизации акциями акционерных обществ «Керчь-Авто» (г. Керчь), «Крыммолоко», «Крымнефтепродукт» (г. Симферополь), «Феодосийский оптический завод» (в размере 100% уставного капитала общества), а также нежилым зданием с расположенным под ним земельным участком в с. Шевченково Бахчисарайского района. Перечисленные объекты были внесены в Программу приватизации на 2019 год, однако не были реализованы в регламентированный срок, вследствие чего истекли сроки действия отчетов об оценке их рыночной стоимости, которые необходимо произвести повторно.

Депутаты поддержали отчуждение путем продажи на открытом аукционе нежилых зданий и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», в селах Фрунзе и Штормовое Сакского района, с. Артемовка Черноморского района, с. Заводское Ленинского района, городах Симферополь, Ялта, Керчь, а также судов «Дон», «Шквал» и «Альгениб».

Согласовано было и отчуждение нежилого помещения в г. Симферополь, сооружения коммунального хозяйства в г. Джанкой, моторного судна «Калкан 0001», подпорной стены в г. Ялта, недвижимого имущества в г. Армянск и с. Портовое Раздольненского района. Продажа этих объектов позволит выполнить плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет Крыма.

Положительное решение Комитет принял относительно списания 18-ти единиц недвижимого имущества в г. Симферополь, энергооборудования, конденсаторных батарей в г. Керчи, трубопровода и двух градирен предприятия «Плодовое-Агропродукт», медицинского оборудования Симферопольской поликлиники № 5 и виноградников, переданных по договору аренды АО «Бурлюк».

Предлагается установить размер ожидаемых поступлений в бюджет Республики Крым доходов от приватизации имущества Республики Крым в сумме не менее 6 миллиардов рублей. Проект нормативно-правового акта — ЗДЕСЬ .