Власти Крыма решают, как привести в порядок дороги садоводческих товариществ и кооперативов  

В ходе рабочей поездки в Симферопольский район Глава Крыма Сергей Аксёнов рассмотрел ряд обращений жителей муниципалитета, поступивших через его официальные страницы в социальных сетях. Аксёнов еще раз напомнил о важности проведения санитарной очистки и уборки вдоль ялтинской трассы.
Необходимо в кратчайшие сроки порубить сухостой, очистить дорогу от зарослей травы. В настоящее время ее внешний вид оставляет желать лучшего. Нужно организовать все так, чтобы жители и гости республики пользовались трассой с удовольствием, – сказал Глава Крыма.
Глава Республики уделил особое внимание вопросу профилирования дорог грейдером в садоводческих товариществах и кооперативах. По словам Сергея Аксёнова, планируется принять региональный нормативный акт, в соответствии с которым эти дороги будут включены в общий план по грейдированию.
Ожидается, что уже в первом полугодии текущего года будут приведены в порядок участки дорог, ведущие в товарищества и кооперативы Симферопольского района, – всего 43,3 километра. Кроме того, необходимо выровнять и отсыпать щебнем как минимум по одной, центральной, улице в каждом СНТ, – пояснил Глава Крыма, добавив, что общая протяженность таких дорог в муниципалитете составляет порядка 910 километров.
Сергей Аксёнов также дал поручение расчистить русла рек, протекающих в пределах Симферопольского района, от поваленных веток и другого мусора, препятствующего нормальному течению воды.
В селе Ферсманово Глава Республики посетил ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат» и памятник архитектуры «Дом Кесслеров, XIX век» (Замок-на-Салгире), в котором функционирует музей.
Среди прочего, Сергей Аксёнов сообщил о готовности передать объект культурного наследия «Усадьба Монжене», расположенный в селе Пионерском, потенциальному инвестору на условиях восстановления. В настоящее время ведется поиск заинтересованного вкладчика.
Подводя итоги поездки, Сергей Аксёнов подчеркнул, что выездная работа по муниципальным образованиям Крыма будет продолжена.
В Симферопольском районе еще есть над чем работать: это касается и грейдирования дорог, и расчистки русел рек, и организации уличного освещения. Продолжаем ревизию, чтобы актуализировать имеющиеся данные и расставить приоритеты. Без внимания не останется ни один населенный пункт, – отметил Глава Крыма.
Фото: пресс-служба Главы РК.
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С тегами: Сергей Аксёнов