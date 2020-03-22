Власти рекомендуют закрыть все кинотеатры

Минкультуры России рекомендовало кинотеатрам приостановить работу с 23 марта. Об этом говорится на сайте ведомства.

Министерство культуры Российской Федерации рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам), приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года, — сообщает пресс-служба Министерства.

Соответствующий приказ подписала министр культуры России Ольга Любимова. Такие меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), отмечается в документе.

Ранее Минкультуры России ввело аналогичные ограничения в отношении подведомственных учреждений — музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.