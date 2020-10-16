Власти Севастополя ответили Следственному комитету: проезд к дому ветерана в поселке ГРЭС обеспечат

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал возмутительной ситуацию с дорогой к дому ветерана Великой Отечественной войны 98-летней Анны Калгановой на улице Шатурской в поселке ГРЭС (Инкерман). Ранее об этой ситуации сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Продолжительное время родственники и соседи женщины добивались асфальтирования грунтовой дороги, по которой к жителям не могут добраться автомобили «Скорой помощи».

Вопрос простой – Анна Колганова, ветеран Великой Отечественной войны, 98 лет, живет в Инкермане на улице Шатурской. Много лет эта улица является грунтовой, не обслуживается и не признана дорогой общего пользования. Внук, другие родственники, соседи призывали местные власти помочь сделать так, что машина «Скорой помощи» могла спокойно туда подняться. Там достаточно крутой уклон, заросшая тропинка по сути. Вопрос был в 150 метрах асфальта. Люди не требовали сделать дорогу общего или межрегионального значения, а просто обеспечить проезд транспорта к дому ветерана. Мне здесь непонятна позиция и местного самоуправления, и служб, к которым неоднократно обращались жители. Это бюрократическая чехарда, которая часто происходит по поводу простых бытовых вопросов, она, конечно, возмущает. Тем более в год 75-летия Победы. Можно было найти тысячу способов решить этот вопрос, — подчеркнул Михаил Развожаев.

По поручению губернатора, дорога будет заасфальтирована в ближайшее время.

Кроме того, Михаил Развожаев поручил социальным службам выяснить, почему Анна Колганова проживает в таких условиях.

У нас есть программа, которая выделяет благоустроенное жилье всем ветеранам Великой Отечественной войны. Мне неоднократно докладывали, что все эти вопросы в Севастополе давно решены. Мне не очень понятно, как бабушка находится там, в индивидуальной жилой застройке, хотя могла получить квартиру по российскому законодательству. Может быть, в этой квартире кто-то другой живет, мы с этим обязательно разберемся, — отметил губернатор.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.