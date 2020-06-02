Власти: все обращения крымских медиков в соцсетях рассматриваются в течение одного часа

Глава РК Сергей Аксёнов в режиме видеоконференцсвязи обсудил с главврачами крымских медицинских учреждений Республики проблемные вопросы. Он подчеркнул, что власти готовы оказать всю необходимую поддержку для создания комфортных условий работы медицинских сотрудников.

Глава Крыма отметил, что необходимо сформировать предложения по расширению списка работников медицинской сферы, получающих дополнительные надбавки к заработной плате за особые условия труда во время пандемии.

Ко всем должно быть равное и справедливое отношение. Если кто-то считает, что определенные категории медицинских работников не попали в списки получающих дополнительное материальное поощрение, при этом имея сопоставимые условия труда, — прошу сформировать предложения по включению их в этот список. Например, работники обсерваторов порядка 12 часов носят защитные костюмы, при этом не работают с ковидными больными, но имеют большую дополнительную нагрузку. Сформируйте предложения по мерам поддержки, поддержим их на республиканском уровне, и готовы выйти с инициативой на федеральный уровень, — пояснил Глава РК.

По словам Сергея Аксёнова, в данный период, задача сферы здравоохранения – оттачивание инструментов по борьбе с инфекцией, а также формирование единой системы работы.

На мой взгляд, основные испытания уже пройдены. Сейчас важно шлифовать уже имеющиеся инструменты работы и обращать внимание на каждого сотрудника. Ожидаю от вас формирование справедливых правил, с моей стороны – поддержка на республиканском и федеральном уровнях этих правил, — уточнил Глава Крыма, — Сейчас нагрузка на всю медицинскую систему колоссальная. Понимаем, что полностью изменился порядок работы, маршрутизация и так далее. Поэтому в наших силах как минимум наградить отличившихся медработников и материально поощрить их.

Кроме того, Сергей Аксёнов подчеркнул, что обращения медицинских сотрудников, поступающие в социальных сетях, рассматриваются в течение часа.

В текущей ситуации главное – быстрая реакция на возникающие обращения. Лично нахожусь на связи регулярно. Гарантирую, что в течение часа решается любой вопрос, связанный с нехваткой СИЗов, с невыплатой стимулирующих, поломкой оборудования и так далее, — сказал Глава РК.

В свою очередь, заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская сообщила, что вблизи нового многофункционального медицинского центра имени Семашко в Симферополе планируется строительство инфекционного госпиталя, который, в случае необходимости, будут использовать для заболевших коронавирусной инфекцией.