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«Верево Сити»
Внимание! Паром, связывающий Артбухту и Северную сторону Севастополя, в понедельник ходить не будет
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Внимание! Паром, связывающий Артбухту и Северную сторону Севастополя, в понедельник ходить не будет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:44 08.08.2021

9 августа по техническим причинам паром на линии «Артбухта – площадь Захарова» не будет осуществлять движение через Севастопольскую бухту. Об этом сообщили в правительстве Севастополя. Катера продолжат работать в штатном режиме.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Внимание! Паром, связывающий Артбухту и Северную сторону Севастополя, в понедельник ходить не будет

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