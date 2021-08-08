Внимание! Паром, связывающий Артбухту и Северную сторону Севастополя, в понедельник ходить не будет

9 августа по техническим причинам паром на линии «Артбухта – площадь Захарова» не будет осуществлять движение через Севастопольскую бухту. Об этом сообщили в правительстве Севастополя. Катера продолжат работать в штатном режиме.
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.
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